Los 6 jugadores que se pueden ir de la Selección Argentina tras el retiro de Messi

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina marca el cierre de una era inolvidable para la Albiceleste. Después de años de protagonismo, títulos y momentos históricos, el equipo nacional deberá afrontar una nueva etapa sin su capitán y máxima figura. La decisión del rosarino también puede generar movimientos dentro de un plantel que, de a poco, empieza a despedir a varios de los futbolistas que fueron protagonistas de los últimos grandes logros.

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En ese contexto, hay algunos jugadores que podrían comenzar a evaluar su futuro con la Selección. No significa que hayan decidido retirarse ni que exista una confirmación al respecto. En algunos casos, la edad puede ser un factor determinante y, en otros, el desgaste acumulado o la sensación de haber cumplido un ciclo podrían llevarlos a considerar la posibilidad de dar un paso al costado. Entre ellos aparecen seis nombres importantes.

Los 6 jugadores que se pueden ir de la Selección Argentina

Leandro Paredes es uno de los principales referentes que podría analizar su continuidad. A los 32 años, el mediocampista fue una pieza clave de la generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. El retiro de Messi podría llevarlo a preguntarse si tiene sentido continuar en un proceso que tendrá nuevos protagonistas.

Paredes junto a Messi.

"Va a ser difícil que yo siga en la Selección. Por todo: por lo que dije en su momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo... va a ser difícil que siga todo funcionando igual". No lo hablé con el entrenador, pero lo hablaremos y veremos la decisión que tome", expresó Paredes en rueda de prensa, que analizará su continuidad con la camiseta argentina.

Rodrigo De Paul atraviesa una situación similar. El mediocampista, de 32 años, fue uno de los grandes socios de Messi dentro y fuera de la cancha durante los últimos años. Su edad y el desgaste de una etapa muy exigente podrían hacer que evalúe cuánto tiempo más quiere continuar ligado a la Selección.

Giovani Lo Celso, con 30 años, también aparece entre los futbolistas que podrían replantearse su futuro. El volante integró buena parte del proceso de Scaloni y fue protagonista de la renovación que comenzó después de Rusia 2018. Las lesiones y el paso del tiempo podrían influir en una eventual decisión.

Lo Celso, uno que podría no continuar.

En el arco, Gerónimo Rulli es otro de los nombres a tener en cuenta. A sus 34 años, podría analizar si pretende continuar en el seleccionado durante los próximos años o si considera que su ciclo está llegando a su final.

Nicolás Tagliafico, de 34 años, también podría evaluar la posibilidad de cerrar su etapa con la Albiceleste. El lateral fue una pieza fundamental durante el ciclo más exitoso de la historia reciente y, pensando en el próximo Mundial, tendrá que decidir si todavía quiere continuar.

Tagliafico fue una de las figuras de la Selección en la final.

El caso de Nicolás Otamendi es diferente. El defensor ya anunció su retiro de la Selección Argentina después del Mundial 2026, por lo que su ciclo internacional está efectivamente terminado. "Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida", expresó en un posteo.