Cuántos goles tiene Messi en la Selección Argentina: la estadística completa de partidos

Lionel Messi construyó con la Selección Argentina una de las historias más importantes del fútbol internacional. Desde su debut en 2005, el capitán atravesó distintas generaciones, entrenadores y competencias, hasta convertirse en una figura central de la historia de la Albiceleste. Su recorrido incluyó mundiales, Copas América, Eliminatorias, amistosos y noches inolvidables que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas argentinos.
A lo largo de su trayectoria con la camiseta nacional, Messi enfrentó a selecciones de todo el mundo y dejó su huella en escenarios tan diversos como Buenos Aires, Barcelona, Doha, Nueva Jersey, Río de Janeiro y numerosas ciudades de Europa, América y Asia. Sus actuaciones también estuvieron marcadas por grandes clásicos, definiciones decisivas y encuentros en los que asumió el protagonismo y fue una pieza fundamental para la albiceleste.
Cuántos goles tiene Lionel Messi en la Selección Argentina: sus víctimas favoritas
Lionel Messi cerró su extraordinaria historia con la Selección Argentina con una cifra que resume buena parte de su legado: 125 goles en 207 partidos. El capitán de la Albiceleste se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional y también en el futbolista con más presencias. Sus víctimas fueron 45 combinados nacionales. Bolivia quedó como su rival favorito, con 11 goles recibidos, mientras que Ecuador y Colombia aparecen detrás, con siete cada uno. Uruguay sufrió seis tantos, y Argelia, Brasil, Chile, Estonia y Guatemala recibieron cinco.
Después de Bolivia, Ecuador y Colombia, aparece Uruguay con seis goles. México y Panamá recibieron cuatro tantos cada uno. Con tres goles figuran Croacia, Curazao, Francia, Haití, Nigeria, Perú y Suiza. Australia, Austria, Honduras, Hong Kong y Jamaica recibieron dos. El listado se completa con selecciones a las que Messi les marcó una vez: Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Cabo Verde, Egipto, Alemania, Islandia, Irán, Jordania, Países Bajos, Portugal, Arabia Saudita, Polonia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Zambia.
Todos los partidos y goles de Lionel Messi en la Selección Argentina
- 16/8/2005 — Budapest — Amistoso — 2-1 vs. Hungría.
- 3/9/2005 — Asunción — Eliminatorias — 0-1 vs. Paraguay.
- 9/10/2005 — Monumental — Eliminatorias — 2-0 vs. Perú.
- 12/10/2005 — Montevideo — Eliminatorias — 0-1 vs. Uruguay.
- 16/11/2005 — Rayán — Amistoso — 3-0 vs. Qatar.
- 1/3/2006 — Basilea — Amistoso — 2-3 vs. Croacia — 1 gol.
- 30/5/2006 — Salerno — Amistoso — 2-0 vs. Angola.
- 16/6/2006 — Gelsenkirchen — Mundial 2006 — 6-0 vs. Serbia y Montenegro — 1 gol.
- 21/6/2006 — Frankfurt — Mundial 2006 — 0-0 vs. Países Bajos.
- 24/6/2006 — Leipzig — Mundial 2006 — 2-1 vs. México.
- 1/9/2006 — Londres — Amistoso — 0-3 vs. Brasil.
- 11/10/2006 — Murcia — Amistoso — 1-2 vs. España.
- 2/6/2007 — Basilea — Amistoso — 1-1 vs. Suiza.
- 5/6/2007 — Barcelona — Amistoso — 4-3 vs. Argelia — 2 goles.
- 28/6/2007 — Maracaibo — Copa América — 4-1 vs. Estados Unidos.
- 2/7/2007 — Maracaibo — Copa América — 4-2 vs. Colombia.
- 5/7/2007 — Cabudare — Copa América — 1-0 vs. Paraguay.
- 8/7/2007 — Cabudare — Copa América — 4-0 vs. Perú — 1 gol.
- 11/7/2007 — Ciudad Guayana — Copa América — 3-0 vs. México — 1 gol.
- 15/7/2007 — Maracaibo — Copa América — 0-3 vs. Brasil.
- 22/8/2007 — Oslo — Amistoso — 1-2 vs. Noruega.
- 11/9/2007 — Melbourne — Amistoso — 1-0 vs. Australia.
- 13/10/2007 — Monumental — Eliminatorias — 2-0 vs. Chile.
- 15/10/2007 — Maracaibo — Eliminatorias — 2-0 vs. Venezuela — 1 gol.
- 17/11/2007 — Monumental — Eliminatorias — 3-0 vs. Bolivia.
- 20/11/2007 — Bogotá — Eliminatorias — 1-2 vs. Colombia — 1 gol.
- 5/6/2008 — San Diego — Amistoso — 4-1 vs. México — 1 gol.
- 8/6/2008 — Nueva Jersey — Amistoso — 0-0 vs. Estados Unidos.
- 15/6/2008 — Monumental — Eliminatorias — 1-1 vs. Ecuador.
- 18/6/2008 — Belo Horizonte — Eliminatorias — 0-0 vs. Brasil.
- 6/9/2008 — Monumental — Eliminatorias — 1-1 vs. Paraguay.
- 10/9/2008 — Lima — Eliminatorias — 1-1 vs. Perú.
- 11/10/2008 — Monumental — Eliminatorias — 2-1 vs. Uruguay — 1 gol.
- 15/10/2008 — Santiago — Eliminatorias — 0-1 vs. Chile.
- 11/2/2009 — Marsella — Amistoso — 2-0 vs. Francia — 1 gol.
- 28/3/2009 — Monumental — Eliminatorias — 4-0 vs. Venezuela — 1 gol.
- 1/4/2009 — La Paz — Eliminatorias — 1-6 vs. Venezuela.
- 6/6/2009 — Monumental — Eliminatorias — 1-0 vs. Colombia.
- 10/6/2009 — Quito — Eliminatorias — 0-2 vs. Ecuador.
- 4/9/2009 — Rosario — Eliminatorias — 1-3 vs. Brasil.
- 9/9/2009 — Asunción — Eliminatorias — 0-1 vs. Paraguay.
- 10/10/2009 — Monumental — Eliminatorias — 2-1 vs. Perú.
- 14/10/2009 — Montevideo — Eliminatorias — 1-0 vs. Uruguay.
- 14/11/2009 — Madrid — Amistoso — 1-2 vs. España — 1 gol.
- 1/3/2010 — Múnich — Amistoso — 1-0 vs. Alemania.
- 12/6/2010 — Johannesburgo — Mundial 2010 — 1-0 vs. Nigeria.
- 17/6/2010 — Johannesburgo — Mundial 2010 — 4-1 vs. Corea del Sur.
- 22/6/2010 — Polokwane — Mundial 2010 — 2-0 vs. Grecia.
- 27/6/2010 — Johannesburgo — Mundial 2010 — 3-1 vs. México.
- 3/7/2010 — Ciudad del Cabo — Mundial 2010 — 0-4 vs. Alemania.
- 11/8/2010 — Dublín — Amistoso — 1-0 vs. Irlanda.
- 7/9/2010 — Monumental — Amistoso — 4-1 vs. España — 1 gol.
- 8/10/2010 — Saitama — Amistoso — 0-1 vs. Japón.
- 17/11/2010 — Doha — Amistoso — 1-0 vs. Brasil — 1 gol.
- 9/2/2011 — Ginebra — Amistoso — 2-1 vs. Portugal — 1 gol.
- 26/3/2011 — Nueva Jersey — Amistoso — 1-1 vs. Estados Unidos.
- 20/6/2011 — Monumental — Amistoso — 4-0 vs. Albania — 1 gol.
- 1/7/2011 — La Plata — Copa América — 1-1 vs. Bolivia.
- 8/7/2011 — Santa Fe — Copa América — 0-0 vs. Colombia.
- 11/7/2011 — Córdoba — Copa América — 3-0 vs. Costa Rica.
- 16/7/2011 — Santa Fe — Copa América — 1-1 (4-5) vs. Uruguay.
- 2/9/2011 — Calcuta — Amistoso — 1-0 vs. Venezuela.
- 4/9/2011 — Bangladesh — Amistoso — 3-1 vs. Nigeria.
- 7/10/2011 — Monumental — Eliminatorias — 4-1 vs. Chile — 1 gol.
- 11/10/2011 — Puerto La Cruz — Eliminatorias — 0-1 vs. Venezuela.
- 11/11/2011 — Monumental — Eliminatorias — 1-1 vs. Bolivia.
- 15/11/2011 — Barranquilla — Eliminatorias — 2-1 vs. Colombia — 1 gol.
- 29/2/2012 — Berna — Amistoso — 3-1 vs. Suiza — 3 goles.
- 2/6/2012 — Monumental — Eliminatorias — 4-0 vs. Ecuador — 1 gol.
- 9/6/2012 — Nueva Jersey — Amistoso — 4-3 vs. Brasil — 3 goles.
- 15/8/2012 — Frankfurt — Amistoso — 3-1 vs. Alemania — 1 gol.
- 7/9/2012 — Córdoba — Eliminatorias — 3-1 vs. Paraguay — 1 gol.
- 11/9/2012 — Lima — Eliminatorias — 1-1 vs. Perú.
- 12/10/2012 — Mendoza — Eliminatorias — 3-0 vs. Uruguay — 2 goles.
- 16/10/2012 — Santiago — Eliminatorias — 2-1 vs. Chile — 1 gol.
- 14/11/2012 — Riad — Amistoso — 0-0 vs. Arabia Saudita.
- 6/2/2013 — Solna — Amistoso — 3-2 vs. Suecia.
- 22/3/2013 — Monumental — Eliminatorias — 3-0 vs. Venezuela — 1 gol.
- 26/3/2013 — La Paz — Eliminatorias — 1-1 vs. Bolivia.
- 7/6/2013 — Monumental — Eliminatorias — 0-0 vs. Colombia.
- 11/6/2013 — Quito — Eliminatorias — 1-1 vs. Ecuador.
- 15/6/2013 — Guatemala — Amistoso — 4-0 vs. Guatemala — 3 goles.
- 10/9/2013 — Asunción — Eliminatorias — 5-2 vs. Paraguay — 2 goles.
- 5/3/2014 — Bucarest — Amistoso — 0-0 vs. Rumania.
- 4/6/2014 — Monumental — Amistoso — 3-0 vs. Trinidad y Tobago.
- 7/6/2014 — La Plata — Amistoso — 2-0 vs. Eslovenia — 1 gol.
- 15/6/2014 — Río de Janeiro — Mundial 2014 — 2-1 vs. Bosnia y Herzegovina — 1 gol.
- 21/6/2014 — Belo Horizonte — Mundial 2014 — 1-0 vs. Irán — 1 gol.
- 25/6/2014 — Porto Alegre — Mundial 2014 — 3-2 vs. Nigeria — 2 goles.
- 1/7/2014 — São Paulo — Mundial 2014 — 1-0 vs. Suiza.
- 5/7/2014 — Brasilia — Mundial 2014 — 1-0 vs. Bélgica.
- 9/7/2014 — São Paulo — Mundial 2014 — 0-0 (4-2) vs. Países Bajos.
- 13/7/2014 — Río de Janeiro — Mundial 2014 — 0-1 vs. Alemania.
- 11/10/2014 — Beijing — Amistoso — 0-2 vs. Brasil.
- 14/10/2014 — Hong Kong — Amistoso — 7-0 vs. Hong Kong — 2 goles.
- 12/11/2014 — Londres — Amistoso — 2-1 vs. Croacia — 1 gol.
- 18/11/2014 — Manchester — Amistoso — 0-1 vs. Portugal.
- 13/6/2015 — La Serena — Copa América — 2-2 vs. Paraguay — 1 gol.
- 16/6/2015 — La Serena — Copa América — 1-0 vs. Uruguay.
- 20/6/2015 — Viña del Mar — Copa América — 1-0 vs. Jamaica.
- 26/6/2015 — Viña del Mar — Copa América — 0-0 (5-4) vs. Colombia.
- 30/6/2015 — Concepción — Copa América — 6-1 vs. Paraguay.
- 4/7/2015 — Santiago — Copa América — 0-0 (1-4) vs. Chile.
- 4/9/2015 — Houston — Amistoso — 7-0 vs. Bolivia — 2 goles.
- 8/9/2015 — Dallas — Amistoso — 2-2 vs. México — 1 gol.
- 25/3/2016 — Santiago — Eliminatorias — 2-1 vs. Chile.
- 30/3/2016 — Córdoba — Eliminatorias — 2-0 vs. Bolivia — 1 gol.
- 4/6/2016 — San Juan — Amistoso — 1-0 vs. Honduras.
- 11/6/2016 — Chicago — Copa América — 5-0 vs. Panamá — 3 goles.
- 15/6/2016 — Seattle — Copa América — 3-0 vs. Bolivia.
- 19/6/2016 — Boston — Copa América — 4-1 vs. Venezuela — 1 gol.
- 22/6/2016 — Houston — Copa América — 4-0 vs. Estados Unidos — 1 gol.
- 26/6/2016 — Nueva Jersey — Copa América — 0-0 (2-4) vs. Chile.
- 1/9/2016 — Mendoza — Eliminatorias — 1-0 vs. Uruguay — 1 gol.
- 11/11/2016 — Belo Horizonte — Eliminatorias — 0-3 vs. Brasil.
- 15/11/2016 — San Juan — Eliminatorias — 3-0 vs. Colombia — 1 gol.
- 24/3/2017 — Monumental — Eliminatorias — 1-0 vs. Chile — 1 gol.
- 9/6/2017 — Melbourne — Amistoso — 1-0 vs. Brasil.
- 30/8/2017 — Montevideo — Eliminatorias — 0-0 vs. Uruguay.
- 6/9/2017 — Monumental — Eliminatorias — 1-1 vs. Venezuela.
- 5/10/2017 — La Bombonera — Eliminatorias — 0-0 vs. Perú.
- 10/10/2017 — Quito — Eliminatorias — 3-1 vs. Ecuador — 3 goles.
- 11/11/2017 — Moscú — Amistoso — 1-0 vs. Rusia.
- 30/5/2018 — La Bombonera — Amistoso — 4-0 vs. Haití — 3 goles.
- 16/6/2018 — Moscú — Mundial 2018 — 1-1 vs. Islandia.
- 21/6/2018 — Nizhni — Mundial 2018 — 0-3 vs. Croacia.
- 26/6/2018 — San Petersburgo — Mundial 2018 — 2-1 vs. Nigeria — 1 gol.
- 30/6/2018 — Kazán — Mundial 2018 — 3-4 vs. Francia.
- 22/3/2019 — Cabudare — Amistoso — 1-3 vs. Venezuela.
- 7/6/2019 — San Juan — Amistoso — 5-1 vs. Nicaragua — 2 goles.
- 15/6/2019 — Salvador — Copa América — 0-2 vs. Colombia.
- 19/6/2019 — Belo Horizonte — Copa América — 1-1 vs. Paraguay — 1 gol.
- 23/6/2019 — Porto Alegre — Copa América — 2-0 vs. Qatar.
- 28/6/2019 — Río de Janeiro — Copa América — 2-0 vs. Venezuela.
- 2/7/2019 — Belo Horizonte — Copa América — 0-2 vs. Brasil.
- 6/7/2019 — São Paulo — Copa América — 2-1 vs. Chile.
- 15/11/2019 — Riad — Amistoso — 1-0 vs. Brasil — 1 gol.
- 18/11/2019 — Tel Aviv — Amistoso — 2-2 vs. Uruguay — 1 gol.
- 8/10/2020 — La Bombonera — Eliminatorias — 1-0 vs. Ecuador — 1 gol.
- 13/10/2020 — La Paz — Eliminatorias — 2-1 vs. Bolivia.
- 12/11/2020 — La Bombonera — Eliminatorias — 1-1 vs. Paraguay.
- 17/11/2020 — Lima — Eliminatorias — 2-0 vs. Perú.
- 3/6/2021 — Santiago del Estero — Eliminatorias — 1-1 vs. Chile — 1 gol.
- 8/6/2021 — Barranquilla — Eliminatorias — 2-2 vs. Colombia.
- 14/6/2021 — Río de Janeiro — Copa América — 1-1 vs. Chile — 1 gol.
- 18/6/2021 — Brasilia — Copa América — 1-0 vs. Uruguay.
- 21/6/2021 — Brasilia — Copa América — 1-0 vs. Paraguay.
- 28/6/2021 — Cuiabá — Copa América — 4-1 vs. Bolivia — 2 goles.
- 3/7/2021 — Goiania — Copa América — 3-0 vs. Ecuador — 1 gol.
- 6/7/2021 — Brasilia — Copa América — 1-1 (3-2) vs. Colombia.
- 10/7/2021 — Río de Janeiro — Copa América — 1-0 vs. Brasil.
- 2/9/2021 — Caracas — Eliminatorias — 3-1 vs. Venezuela.
- 9/9/2021 — Monumental — Eliminatorias — 3-0 vs. Bolivia — 3 goles.
- 7/10/2021 — Asunción — Eliminatorias — 0-0 vs. Paraguay.
- 10/10/2021 — Monumental — Eliminatorias — 3-0 vs. Uruguay — 1 gol.
- 14/10/2021 — Monumental — Eliminatorias — 1-0 vs. Perú.
- 12/11/2021 — Montevideo — Eliminatorias — 1-0 vs. Uruguay.
- 16/11/2021 — San Juan — Eliminatorias — 0-0 vs. Brasil.
- 25/3/2022 — La Bombonera — Eliminatorias — 3-0 vs. Venezuela — 1 gol.
- 29/3/2022 — Guayaquil — Eliminatorias — 1-1 vs. Ecuador.
- 1/6/2022 — Wembley — Finalissima — 3-0 vs. Italia.
- 5/6/2022 — Pamplona — Amistoso — 5-0 vs. Estonia — 5 goles.
- 23/9/2022 — Miami — Amistoso — 3-0 vs. Honduras — 2 goles.
- 27/9/2022 — Nueva Jersey — Amistoso — 3-0 vs. Jamaica — 2 goles.
- 16/11/2022 — Abu Dhabi — Amistoso — 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos — 1 gol.
- 22/11/2022 — Doha — Mundial — 1-2 vs. Arabia Saudita — 1 gol.
- 26/11/2022 — Doha — Mundial — 2-1 vs. México — 1 gol.
- 30/11/2022 — Doha — Mundial — 2-0 vs. Polonia.
- 3/12/2022 — Rayán — Mundial — 2-1 vs. Australia — 1 gol.
- 9/12/2022 — Doha — Mundial — 2-2 (4-3) vs. Países Bajos — 1 gol.
- 13/12/2022 — Doha — Mundial — 3-0 vs. Croacia — 1 gol.
- 18/12/2022 — Doha — Mundial — 3-3 (4-3) vs. Francia — 2 goles.
- 23/3/2023 — Monumental — Amistoso — 2-0 vs. Panamá — 1 gol.
- 28/3/2023 — Santiago del Estero — Amistoso — 7-0 vs. Curazao — 3 goles.
- 15/6/2023 — Beijing — Amistoso — 2-0 vs. Australia — 1 gol.
- 7/9/2023 — Monumental — Eliminatorias — 1-0 vs. Ecuador — 1 gol.
- 12/10/2023 — Monumental — Eliminatorias — 1-0 vs. Paraguay.
- 17/10/2023 — Lima — Eliminatorias — 2-0 vs. Perú — 2 goles.
- 16/11/2023 — La Bombonera — Eliminatorias — 0-2 vs. Uruguay.
- 21/11/2023 — Río de Janeiro — Eliminatorias — 1-0 vs. Brasil.
- 9/6/2024 — Chicago — Amistoso — 1-0 vs. Ecuador.
- 14/6/2024 — Landover — Amistoso — 4-1 vs. Guatemala — 2 goles.
- 20/6/2024 — Atlanta — Copa América — 2-0 vs. Canadá.
- 25/6/2024 — Nueva Jersey — Copa América — 1-0 vs. Chile.
- 4/7/2024 — Houston — Copa América — 1-1 (4-2) vs. Ecuador.
- 9/7/2024 — Nueva Jersey — Copa América — 2-0 vs. Canadá — 1 gol.
- 14/7/2024 — Miami — Copa América — 1-0 vs. Colombia.
- 10/10/2024 — Maturín — Eliminatorias — 1-1 vs. Venezuela.
- 15/10/2024 — Monumental — Eliminatorias — 6-0 vs. Bolivia — 3 goles.
- 14/11/2024 — Asunción — Eliminatorias — 1-2 vs. Paraguay.
- 19/11/2024 — La Bombonera — Eliminatorias — 1-0 vs. Perú.
- 5/6/2025 — Santiago — Eliminatorias — 1-0 vs. Chile.
- 10/6/2025 — Monumental — Eliminatorias — 1-1 vs. Colombia.
- 4/9/2025 — Monumental — Eliminatorias — 3-0 vs. Venezuela — 2 goles.
- 14/10/2025 — Fort Lauderdale — Amistoso — 6-0 vs. Puerto Rico.
- 14/11/2025 — Luanda — Amistoso — 2-0 vs. Angola — 1 gol.
- 27/3/2026 — La Bombonera — Amistoso — 2-1 vs. Mauritania.
- 31/3/2026 — La Bombonera — Amistoso — 5-0 vs. Zambia — 1 gol.
- 9/6/2026 — Auburn — Amistoso — 3-0 vs. Islandia — 1 gol.
- 16/6/2026 — Kansas City — Mundial — 3-0 vs. Argelia — 3 goles.
- 22/6/2026 — Dallas — Mundial — 2-0 vs. Austria — 2 goles.
- 27/6/2026 — Dallas — Mundial — 3-1 vs. Jordania — 1 gol.
- 3/7/2026 — Miami — Mundial — 3-2 vs. Cabo Verde — 1 gol.
- 7/7/2026 — Atlanta — Mundial — 3-2 vs. Egipto — 1 gol.
- 11/7/2026 — Kansas City — Mundial — 3-1 vs. Suiza.
- 15/7/2026 — Atlanta — Mundial — 2-1 vs. Inglaterra.
- 19/7/2026 — Nueva Jersey — Mundial — 0-1 vs. España.