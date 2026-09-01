Cuántos goles tiene Messi en la Selección Argentina: la estadística completa de partidos

Lionel Messi construyó con la Selección Argentina una de las historias más importantes del fútbol internacional. Desde su debut en 2005, el capitán atravesó distintas generaciones, entrenadores y competencias, hasta convertirse en una figura central de la historia de la Albiceleste. Su recorrido incluyó mundiales, Copas América, Eliminatorias, amistosos y noches inolvidables que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas argentinos.

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A lo largo de su trayectoria con la camiseta nacional, Messi enfrentó a selecciones de todo el mundo y dejó su huella en escenarios tan diversos como Buenos Aires, Barcelona, Doha, Nueva Jersey, Río de Janeiro y numerosas ciudades de Europa, América y Asia. Sus actuaciones también estuvieron marcadas por grandes clásicos, definiciones decisivas y encuentros en los que asumió el protagonismo y fue una pieza fundamental para la albiceleste.

Cuántos goles tiene Lionel Messi en la Selección Argentina: sus víctimas favoritas

Lionel Messi cerró su extraordinaria historia con la Selección Argentina con una cifra que resume buena parte de su legado: 125 goles en 207 partidos. El capitán de la Albiceleste se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional y también en el futbolista con más presencias. Sus víctimas fueron 45 combinados nacionales. Bolivia quedó como su rival favorito, con 11 goles recibidos, mientras que Ecuador y Colombia aparecen detrás, con siete cada uno. Uruguay sufrió seis tantos, y Argelia, Brasil, Chile, Estonia y Guatemala recibieron cinco.

Lionel Andrés dio todo por la Selección.

Después de Bolivia, Ecuador y Colombia, aparece Uruguay con seis goles. México y Panamá recibieron cuatro tantos cada uno. Con tres goles figuran Croacia, Curazao, Francia, Haití, Nigeria, Perú y Suiza. Australia, Austria, Honduras, Hong Kong y Jamaica recibieron dos. El listado se completa con selecciones a las que Messi les marcó una vez: Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Cabo Verde, Egipto, Alemania, Islandia, Irán, Jordania, Países Bajos, Portugal, Arabia Saudita, Polonia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Zambia.

Todos los partidos y goles de Lionel Messi en la Selección Argentina