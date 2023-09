Tevez se cansó en Independiente y tomó una drástica decisión: "No más"

Carlos Tevez se cansó en Independiente y tomó una drástica decisión en la Copa de la Liga Profesional 2023, tras las dos victorias seguidas luego de haber asumido como entrenador.

Carlos Tevez se hartó de algunos manejos en Independiente y tomó una drástica decisión, apenas dos semanas después de haber asumido como entrenador. El director técnico de 39 años está feliz por haber ganado en sus dos primeros partidos al frente del plantel profesional, aunque no le gustaron algunas situaciones internas que se vivieron en la previa al choque con Gimnasia en el Bosque de La Plata.

El problema es que se filtró la formación del equipo un día antes del duelo con el "Lobo", algo que fastidió al ídolo de Boca. Más allá de la victoria por 2-1 como visitante, el exdelantero no quiere bajo ningún punto de vista que esta cuestión se repita en el futuro y por ello les hizo saber una determinación clave a los dirigentes del club.

Tevez se hartó en Independiente y se aleja de la prensa

Como la alineación ante el "Tripero" se conoció públicamente varias horas antes del encuentro, la idea de "Carlitos" es no hablar más con el periodismo en la antesala a los partidos. Es más: no lo harán él, ningún miembro del cuerpo técnico ni los futbolistas. No obstante, el exdelantero de la Selección Argentina sí brindaría la conferencia habitual luego de cada cotejo por una disposición de la institución de Avellaneda. En busca de la tranquilidad definitiva de salvarse del descenso, hoy el "Rey de Copas" le lleva cuatro puntos al anteúltimo Gimnasia en la tabla anual, con Arsenal prácticamente condenado a bajar a la Primera Nacional.

Independiente viene de un triunfo clave ante Gimnasia en La Plata.

Cuándo juega Independiente: próximo partido vs. Estudiantes de La Plata

El conjunto de Tevez se medirá con el de Eduardo Domínguez el sábado 9 de septiembre de 2023 a las 15.15 horas, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo será en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje de Andrés Merlos. El que gane avanzará a los cuartos de final, mientras que si empatan definirán directamente por penales. La transmisión en vivo en la televisión será del canal de cable TyC Sports. En tanto, el streaming online será en su plataforma TyC Sports Play, además de otras opciones como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Contra quién juega el ganador de Independiente vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina

El que se imponga en esta llave chocará en los cuartos con el vencedor de Racing vs. Huracán, que se medirán el mismo sábado 9 de septiembre pero desde las 20.10 horas.