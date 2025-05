Sorpresa en Independiente por lo que pasó antes del partido con Boca

Independiente visitará a Boca Juniors por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino y Julio Vaccari recibió una inesperada noticia de última hora, en la previa del clásico que tendrá lugar en La Bombonera. El DT todavía no definió la formación para este compromiso que se llevará a cabo el próximo lunes 19 de mayo desde las 21:30, pero sí se estima que sean mayoría de titulares. Es que el "Rojo" venció a Guaraní de Paraguay, dio un gran paso en la Copa Sudamericana pensando en la próxima ronda y ahora apunta al campeonato.

Si bien no consiguió la clasificación a octavos del certamen continental, el elenco de Avellaneda quedó muy cerca y sabiendo que la semana que viene no jugará, el entrenador aprovechará a no hacer rotación. Esta decisión se debe a que quiere que su equipo venza al "Xeneize" y se meta en las semifinales para ir por un nuevo título. Mientras espera por dicho compromiso, a Vaccari le llegó una noticia que sin dudas influye en el futuro de la institución.

La noticia de última hora que impactó en Independiente antes del clásico vs. Boca

El "Rojo" de Avellaneda ya sabe cuándo jugará por la Copa Argentina por los 16avos de final. La organización del certamen confirmó que el cruce ante Gimnasia de Mendoza -equipo que milita en la Primera Nacional- será el miércoles 4 de junio, con horario y sede a definir. De esta manera, el mencionado compromiso será el último del semestre para los de Vaccari y el ganador se verá las caras con quien triunfe en el cruce Belgrano de Córdoba vs. Defensores de Belgrano.

El picante mensaje de Álvaro Angulo en Independiente antes del clásico vs. Boca

Quien palpitó el cruce ante el "Xeneize" fue nada más y nada menos que el colombiano, quien no se guardó nada en diálogo con ESPN: "Todo este tiempo que me he guardado es para hacer un gol en La Bombonera". Cabe destacar que no convierte desde su tanto en el clásico contra Racing el pasado 16 de marzo y acumula 3 gritos con la camiseta del "Rojo". Por otro lado, contó en charla con el medio partidario Ecos del Rojo que "quieren ser campeones" y van a ir con la mentalidad de que pueden ganar con su juego, que hasta ahora les dio frutos.

Por otro lado, el lateral de 28 años agradeció todo el cariño que recibió de la gente del conjunto de Avellaneda y agregó: "Desde que debuté estoy muy feliz y mí familia lo mismo. Tratamos desde el principio hacer un buen torneo y lo estamos logrando. Estamos felices y vamos día a día". No es un detalle menor que los de Vaccari terminaron en el tercer lugar de su zona detrás de Rosario Central y River Plate, que hoy siguen en carrera en el Apertura. De hecho, si avanza y el "Canalla" hace lo propio tendrá que visitar el Gigante de Arroyito.

Álvaro Angulo palpitó el clásico contra Boca

Cuándo juega Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2025

El "Xeneize" y el "Rojo" de Avellaneda se cruzan por los cuartos de final del Torneo Apertura en La Bombonera este lunes 19 de mayo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium a las 21:30 horas. El árbitro principal de este compromiso será Nicolás Ramírez.