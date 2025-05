Independiente lapidó a Boca tras eliminarlo: Bochini, el 7, Montiel y más

Independiente eliminó a Boca del Apertura y se burló en las redes

Independiente venció por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y aprovechó la ocasión para cargar al elenco "Xeneize" que dirige Mariano Herrón. El "Rojo" de Julio Vaccari se metió en las semifinales con este triunfo con lo justo como visitante y ahora se medirá ante Huracán, que horas antes dejó en el camino a Rosario Central. Claro que, antes, picanteó al equipo "azul y oro" con publicaciones en las redes que no tardaron en viralizarse.

En la previa del encuentro se dieron algunas particularidades que en Avellaneda no pasaron desapercibidas y las utilizaron para burlarse del conjunto de La Ribera. Una de ellas fue lo que dijo Álvaro Angulo, quien habló antes de jugar sobre la chance de hacer un gol y poco después cumplió con su pronóstico. A su vez, el número 7 -en referencia a la cantidad de Libertadores que ganó Independiente pero Boca aún no puede alcanzar- también fue motivo de cargada en los posteos.

Las cargadas de Independiente a Boca tras el triunfo en La Bombonera

El número "7" en referencia a la Copa Libertadores y con Santiago Montiel como protagonista. El atacante con pasado en Argentinos Juniors estuvo en cancha hasta los 36 del complemento cuando en su lugar ingresó Santiago Salle. Antes de ello, después del grito de Angulo, el primo del campeón del mundo con la Selección Argentina celebró contra la platea de Boca haciendo gestos que no se vieron durante la transmisión del encuentro.

El festejo de Angulo tras el gol fue similar a la celebración ya habitual de Sebastián Driussi con la frase de "Yo te avisé y vos no me escuchaste", que es parte de la famosa canción de Los Fabulosos Cadillacs, recordando las palabras del colombiano tras eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza en Avellaneda. "Todo este tiempo que me he guardado es para hacer un gol en La Bombonera", fueron los dichos del habilidoso lateral que marcó la diferencia en La Bombonera y le dio el pase a semifinales a Independiente.

Tampoco faltaron las imágenes de Ricardo Bochini en algunos lugares de La Bombonera, haciendo referencia a una histórica canción del "Rojo" contra Boca. Desde las redes de Independiente compartieron las fotos del ídolo pegadas en la pelota, un arco, un banderín y hasta en los "conitos" de los entrenamientos.

Cuándo juega Independiente la semifinal del Torneo Apertura vs. Huracán

Este cruce que tendrá lugar en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini se jugaría el próximo sábado 24 de mayo con horario y arbitraje a definir en las próximas horas. La transmisión estará a cargo de TNT Sports o ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe del duelo entre San Lorenzo y quien gane en River vs. Platense.

El fixture de Independiente en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura