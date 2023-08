Independiente, con un nuevo ultimátum en plena crisis: "Se va"

El nuevo ultimátum en Independiente ante la crisis institucional y deportiva, sin refuerzos y con la vuelta a la actividad bajo las órdenes de Ricardo Zielinski.

La crisis en Independiente no afloja y ahora podría llevarse puesto a otro hombre clave para el futuro del club. El plantel de la Primera División, dirigido por Ricardo Zielinski, volvió a la actividad después de pocos días de vacaciones, con el partido por la Copa Argentina en el horizonte más cercano y el fantasma del descenso de cara a diciembre de 2023.

La cuestión es que el propio entrenador de 63 años fue el que aseguró que si no le traen los refuerzos puede dar un paso al costado. "Necesitamos cuatro o cinco jugadores, la dirigencia ya lo sabe y está trabajando en eso", avisó el "Ruso" tras la derrota frente a Boca en la última fecha de la Liga Profesional. El jueves 3 de agosto, "El Rojo" volvió a los entrenamientos en el predio de Villa Domínico y no tiene fichajes todavía. "Si no vienen jugadores, se va", aseguraron desde diversos medios partidarios.

Sin embargo, por ahora el estratega continúa en el club de Avellaneda pese a que se cayó el fichaje de Cristian Tarragona y peligra el de Walter Kannemann, que parecía cerrado al comienzo. Los pedidos del DT para la directiva liderada por Néstor Grindetti fueron contundentes: un lateral derecho, dos centrales, un mediocampista ofensivo, un extremo y un delantero.

En este contexto, se mencionó a Ariel Holan como el probable reemplazante de Zielinski en el caso de que el ex Belgrano de Córdoba renuncie por la falta de incorporaciones en el mercado. Pero las diferencias del DT campeón de la Copa Sudamericana 2017 con algunos de los principales dirigentes genera que se complique su regreso. Si bien el "Ruso" prefiere sostenerse en el cargo, su presencia no es segura a partir de la próxima semana si no llegan los futbolistas solicitados.

Zielinski, con un año más de contrato en Independiente.

Las estadísticas de Zielinski como DT de Independiente