El fuerte anuncio sobre Grindetti que afecta a Independiente: "Decidido"

Independiente se ve afectado por un fuerte anuncio sobre su presidente Néstor Grindetti. La palabra de Cristian Ritondo sobre la decisión del candidato a gobernador de la Provincia por Juntos.

Independiente se ve afectado por una determinación de último momento de Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Su socio Cristian Ritondo desmintió que el intendente de Lanús -de licencia- también pida licencia al mando del "Rojo" hasta el domingo 22 de octubre de 2023, fecha en la que serán las elecciones generales en el mencionado distrito.

Durante la entrevista con radio La Red (AM 910), el diputado nacional por el PRO aclaró además que "sólo se tomará licencia en el caso de que sea electo gobernador". Es decir que, en estos dos meses, Grindetti cumplirá la doble función entre ser el mandamás del "Rey de Copas" y hacer la campaña para intentar imponerse a Axel Kicillof en la Provincia.

En el diálogo con Jorge Rial, Ritondo añadió que si bien todavía no se definieron las fechas, Grindetti "dijo que, en algún momento, el camino de gobernador es incompatible con el de presidente de Independiente". Luego de la renuncia de Fabián Doman apenas seis meses después de haber asumido al mando del "Diablo", el intendente de Lanús heredó su cargo y Juan Marconi quedó como vicepresidente. Sin embargo, no es seguro que el ex ESPN reemplace ahora al dirigente de Juntos por el Cambio en el club de Avellaneda.

Al respecto, Ritondo confirmó que aún "no se ha charlado de que Marconi sea presidente si Grindetti pide licencia". Entre risas, aprovechó para chicanear al archirrival cuando señaló que "va a ser lindo tener de presidenta y gobernador a hinchas de Independiente" porque "(Horacio Rodríguez) Larreta hizo campaña con Racing y no le fue demasiado bien".

La dirigencia macrista de Independiente, aunque Doman ya no está.

Por último, el presidente del interbloque del PRO en la Cámara de Diputados por la Provincia de Buenos Aires resaltó, acerca de la complicada situación económica que vive la entidad de Avellaneda: "Si Dios quiere, mañana llegan los transfers (de los refuerzos Federico Mancuello, Felipe Aguilar y Alexis Canelo). El país afecta cuando uno tiene que girar dinero, por eso la presión, y más con la imagen que dejó Independiente en el último tiempo". Y concluyó: "Dejamos una señal que es bastante fea y hay que recuperar credibilidad. La cabeza tiene que estar en cómo reforzamos en equipo y en cómo hacer que no se estalle la economía de Independiente, que sea sostenible".

