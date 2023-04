Doman, sin filtro tras renunciar a Independiente: amenazas, quiebra, internas y chicanas a Racing

Fabián Doman disparó para todos lados tras haber renunciado como presidente de Independiente. El periodista denunció amenazas, criticó las internas en el club y hasta chicaneó a Racing.

Fabián Doman habló sin filtro pocas horas después de haber renunciado a la presidencia de Independiente, tras apenas seis meses en el cargo. El periodista de 58 años apuntó contra todos, ventiló las internas en el club, especuló con relación a las deudas y a la posible quiebra, y hasta chicaneó a Racing a cinco días del clásico.

El exmandamás del club de Avellaneda fue entrevistado en vivo vía telefónica por el programa de televisión La Noche de TyC Sports y brindó los motivos de su intempestiva salida. De acuerdo con el estatuto vigente, el vicepresidente primero Néstor Grindetti (intendente de Lanús por Juntos por el Cambio) deberá hacerse cargo de manera provisoria por 90 días, hasta que luego la Asamblea de la Comisión Directiva decida el reemplazante de Doman.

Doman explicó por qué renunció a Independiente: "Recibí amenazas"

El comunicador de El Trece aseguró que en los últimos tiempos lo amedrentaron de manera virtual y ello lo empujó a tomar esta tajante decisión: "Mi familia no lo sabía. Entre el domingo y el lunes recibí, a través de mi teléfono celular, muchísimas amenazas". "Han dejado su número, estamos trabajando con el doctor (Fernando) Burlando, me han pedido autoridades de seguridad las copias y poder hace la denuncia. Salí para aclarar esto", explicó.

En el ciclo conducido por Daniel Retamozo, el exdirigente aclaró: "Decir que la renuncia fue por las amenazas sería un acto demagógico de mi parte, soy cero demagógico, renuncié en una carta extensa en un mundo en que nadie lee. Sí pero fueron muchas causas, una multicausa, algunos ataques que hubo sobre mí en los últimos días muy raros y particulares en redes o algunos medios de comunicación, se veían los mismos textos en tuits y en radio, iguales...". Preocupado por la situación, recordó que tiene "familia, hijos, pareja, y se enteraron por la tele" y avisó: "No soy el único dirigente que las recibió".

Acerca de la acusación contra la gestión pasada de Hugo Moyano en la Justicia, Doman sostuvo que "hay que dejar que pase el tiempo" y especuló: "Yo mismo podré mirar, observar y analizar muchas cosas que pasaron. Me sorprendió mucho el poco impacto que tuvo una de las denuncias más importantes que se hicieron en el mundo del fútbol contra una exdirigencia". "Si tuviera que buscar un elemento no tengo uno, fueron muchos. A mí me sorprendió que el debate fuera si el abogado del club (Christian Poletti) era hincha de Racing, si el papá era de Racing, si era de Independiente y ahí empezó el clima...", agregó.

Aquella cuestión marcó una bisagra en la vida de la institución de acuerdo con el Presidente renunciante, ya que aseguró que "el día en el que la Comisión Directiva votó por unanimidad el mandato para llevar adelante la denuncia contra la gestión anterior, sería muy injusto decir que se resquebrajó la Comisión porque fue unánime, pero sí decir que desde ese día, dos semanas para atrás, se rompió el clima en Independiente". "Cuando se tomó la decisión se tomó muy rápido, de la CD no dudó nadie y yo siento, aunque no lo quise poner en la carta entre muchas cosas que no he contado para no sumar más angustia al hincha de Independiente, que ahí se resquebrajó todo", puntualizó.

La carta de renuncia de Doman a la presidencia de Independiente.

Doman alejó el fantasma de la quiebra en Independiente: "No puede"

Más allá de la delicada actualidad de la entidad de Avellaneda, el exmandamás descartó la posibilidad de que ocurra lo mismo que le pasó a Racing en 1999: "El club no puede quebrar porque hemos hecho un par de cosas para el caso de (Gonzalo) Verón. Me ocupé tanto del caso Verón como de buscar un técnico". Incluso, recalcó que "el caso Verón es lo peor que le ha pasado a Independiente en los últimos siete u ocho años, no hay dimensión de la gravedad: por el fallo, por la gente que está vinculada a ese fallo. Es muy grande, es un iceberg". "Mientras hablamos nosotros, hay cuatro abogados trabajando porque mañana se presenta el recurso de apelación de Verón en el tribunal laboral de Avellaneda", reveló.

Doman aclaró por qué Pablo Repetto se bajó como DT de Independiente

Sobre la razón por la que el entrenador uruguayo finalmente no llegó pese a que había un preacuerdo con él, dijo: "Me pasé todo el fin de semana contentándoles a todos los colegas explicándoles que Repetto no había cerrado. No sé de dónde, cuál es la fuente, de que estaba cerrado". "Desde mucho antes de que se diera mi alejamiento, desde anoche ya lo tenía como que no estaba tan segura su llegada. Es más, tuvimos una reunión de mesa chica que comencé comentando 'me parece que se cayó Repetto'", puntualizó.

A pura autocrítica, aceptó: "No fueron bien llevados, no lo manejamos bien. Cuando vas a sacar un técnico tenés que tener al técnico nuevo guardado en el bolsillo". "Por una cuestión de ética, que parece no hay que tener, tenés que hablar con otro técnico cuando el que está en funciones puede cambiar", completó.

Las chicanas de Doman a Racing

Cinco días antes del clásico de Avellaneda en la cancha del "Rojo", el exdirectivo señaló: "Curiosamente, están mas preocupados los hinchas de Racing que nosotros. Yo creo en este equipo". "Ustedes saben que hay un equipo en el que se juega la política y no somos nosotros", disparó a continuación. "No somos el único equipo, eh. Y no hablo de Boca", aclaró. También dio a entender que el oficialismo beneficia a su archirrival y se preguntó: "¿Cuánta gente dice que con un cambio de gobierno nacional cambia la situación de Racing? Digamos todo".

Más allá de sus elogios a Víctor Blanco, presidente de "La Academia", a quien definió como "uno de los mejores dirigentes del fútbol argentino", también aseveró que "tiene muchos problemas y los maneja muy bien, sobre todo en los medios". "Si nosotros tuviéramos los problemas internos de barra que tiene Racing, seríamos tapa de todos los diarios. Y ustedes lo saben igual que yo", sentenció.