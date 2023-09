Carlos Tevez calentó la previa del clásico de Independiente vs. Racing: "Murmullo"

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, calentó la previa de su primer clásico de Avellaneda y soltó una frase picante sobre los hinchas de Racing en el Cilindro.

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, calentó la previa de su primer clásico de Avellaneda y habló directamente sobre los hinchas de Racing. En la conferencia de prensa en las instalaciones del club, dos días antes del partido en el Cilindro, se pronunció con relación a los simpatizantes del rival que colmarán el estadio Presidente Perón.

Para este compromiso por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, el director técnico del "Rojo" no podrá contar con cuatro jugadores lesionados: Santiago Toloza, Baltasar Barcia, Santiago Hidalgo y Rodrigo "Chila" Márquez. Además, Mauricio Isla será esperado hasta último momento, mientras que Ayrton Costa y Lucas "Saltita" González llegarán con lo justo desde el plano físico.

La polémica frase de Tevez sobre los hinchas de Racing: "Ese murmullo"

El DT de Independiente fue consultado por el delicado presente que vive el equipo de su excompañero Fernando Gago, recientemente eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores. Con relación a la resistencia de un sector de los simpatizantes albicelestes contra el técnico y el equipo en general, el ídolo de Boca manifestó que "Fernando y los jugadores de Racing tienen mucha experiencia jugando en esa cancha. Parece que es una fuerza cuando empieza ese murmullo de la gente de Racing. A ellos les da fuerza, les juega a favor y te pueden dañar. Creo que el momento los favorece más a ellos".

Además, el "Apache" dejó en claro que este encuentro no es determinante para el futuro del "Rojo" en el torneo: "Creo que no es el más importante, vamos a tener más clásicos con Racing y mejores que este campeonato. Es un torneo largo que nos agarra en la mitad". Incluso, machacó: "Para la gente y nosotros es importante porque es un clásico, pero no define cosas, hay otros más importantes... Nuestro objetivo es pelear contra Racing en una final o semifinal".

La respuesta de Tevez a Gago, su excompañero: "Nos daremos un abrazo"

Tras las declaraciones de "Pintita" de que le tiene "mucho aprecio" al exdelantero, "Carlitos" detalló: "No intercambié mensajes, cada uno está en su trabajo. Nos daremos un abrazo el día del partido y después a competir como nos gusta a nosotros. Creo que es bueno competir con él en esta situación y va a estar bueno el partido". Sobre el estilo de juego del adversario, señaló que "el Racing de Fernando habitualmente no cambia" porque "de local va a ser un equipo muy intenso, que va a presionar, a buscar y de local van a querer imponer su ritmo".

Tevez ya palpita su primer clásico de Avellaneda como DT de Independiente.

Cuándo juegan Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque en el Cilindro será el sábado 30 de septiembre de 2023 a las 19 horas por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.