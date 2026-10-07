Histórico cambio para la Copa América 2028: 4 países más, localía repetida y Juegos Olímpicos simultáneos

La Copa América 2028 toma color de a poco y la Conmebol se prepara para la organización del certamen continental más importante. Si bien todavía faltan casi dos años para el arranque, el medio especializado The Times reveló detalles de cómo se jugaría en esta oportunidad. La Selección Argentina es la vigente bicampeona, ya que se consagró en las últimas dos ediciones en 2021 y 2024.

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La primera novedad tiene que ver con la ampliación de los países participantes, de 16 a 20. La segunda cuestión a tener en cuenta es la sede, que a falta de confirmación oficial sería Estados Unidos de nuevo. Sí, por tercera oportunidad en los últimos doce años se jugaría en ese territorio norteamericano, que ya fue anfitrión también en el 2016 y 2024.

Lo curioso es que el tramo final de esta competencia (a mediados de julio) coincidirá con el inicio de los Juegos Olímpicos en el mismo país, en Los Ángeles. "Tenemos la potencia, la capacidad y los recursos para organizar dos grandes eventos deportivos a la vez", le revelaron a The Times desde Estados Unidos.

La Copa América 2028 va tomando color: clasificados, fechas y novedades.

Si bien Argentina y Ecuador también se postularon para recibir el campeonato, por ahora deberán esperar. A la "Albiceleste" de Lionel Scaloni le tocaba ser local en el 2021, aunque la pandemia de coronavirus hizo que el torneo se mudara a Brasil finalmente. De esta manera, Argentina se perfila como uno de los máximos candidatos para ser la anfitriona en el 2032 o 2036, ya que no la recibe desde el 2011.

La última situación es quiénes ocuparán los cuatro nuevos cupos. Por ahora, los rumores señalan que dos serían para naciones de la Concacaf (Centro y Norteamérica) y los dos restantes, para invitados de otros continentes. De hecho, a lo largo de la historia ya ha sucedido que dos Seleccionados que no son americanos participaron igualmente del certamen: los asiáticos Japón y Qatar.

Copa América 2028: todo lo que hay que saber

Fecha: entre mediados de junio y mediados de julio.

entre mediados de junio y mediados de julio. Sede: Estados Unidos (no oficial).

Estados Unidos (no oficial). Equipos clasificados: pasarían de 16 a 20 (no oficial). Por ahora, sólo hay 10 asegurados, que son todos los de Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador. De confirmarse a Estados Unidos como sede, se sumaría también y quedarían entonces 9 lugar. En principio, 7 de ellos serían para otros equipos de la Concacaf y 2 para naciones de otros continentes.

La tabla histórica de títulos de la Copa América