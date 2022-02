La mala noticia que recibió la Selección de Ucrania en medio de la guerra con Rusia

Los jugadores de la Selección de Ucrania recibieron una triste noticia en medio de la guerra con Rusia que los complicará de cara al Mundial de Qatar 2022.

Debido a la guerra que se desató con Rusia, las ilusiones de la Selección de Ucrania para clasificar al Mundial de Qatar 2022 son cada vez menos. Los jugadores que forman parte del plantel recibieron una triste noticia que los perjudicará para participar en la competencia más importante a nivel fútbol. La plantilla que maneja el DT consta de 33 futbolistas, pero más de la mitad reside en su país y es muy posible que se tengan que unir al ejército.

En lo futbolístico, el equipo que dirige Oleksandr Petrakov no la tendrá nada fácil. Para ganar el pasaje a la Copa del Mundo, estará obligado a vencer a Escocia el próximo 24 de marzo por la primera llave de las Eliminatorias europeas y luego ganar la final ante el triunfador de Gales vs. Austria. Claro que, no sólo dependerá de lo que pase adentro de la cancha, sino también de cómo avance el conflicto bélico que tiene en vilo al planeta.

Acerca de la noticia mencionada en el título, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dispuso que los ciudadanos de Ucrania que tengan entre 18 y 60 años no podrán salir del país. Además, existe la posibilidad de que los convoquen a formar parte del ejército. Por esta razón, varios de los futbolistas del seleccionado ucraniano no jugarían los encuentros correspondientes al clasificatorio rumbo a Qatar 2022.

Sólo cuatro futbolistas del plantel habitual no tendrán la obligación de sumarse a las fuerzas de su país. Roman Yaremchuk, actualmente en el Benfica de Portugal, Ruslan Malinovskyi, jugador del Atalanta de Italia, Andriy Lunin del Real Madrid y por último Oleksandr Zinchenko, defensor del Manchester City. Este último fue uno de los que cuestionó a Vladimir Putin ni bien comenzó la guerra.

El Mundial de Qatar 2022: ¿Afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania?

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022. La competencia futbolera por excelencia tendrá lugar en el mencionado país asiático se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre y la Selección Argentina es una de las clasificadas para el certamen. Sin embargo, el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania de este jueves 24 de febrero afectaría el comienzo del torneo, como así también de otros campeonatos europeos.

Si Qatar se suspende a raíz del mencionado conflicto bélico, no será la primera competencia de la historia que lo sufrirá. La primera fueron los Juegos Olímpicos de Berlín 1916 por la Primera Guerra Mundial, y más adelante los de 1940 en Helsinki y 1944 en Londres a raíz de la Segunda. En cuando a los mundiales, no se llevaron a cabo los de 1942 y 1946 y el torneo se disputó nuevamente en 1950 con sede en Brasil.