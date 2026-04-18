Girona se enfrentará ante Betis por la fecha 33

Mañana desde las 16:30 (hora Argentina), Girona recibirá a Betis en el estadio Municipal de Montilivi, por la fecha 33 de la Liga.
Así llegan Girona y Betis
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
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Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona llega con resultado de empate, 1-1, ante Real Madrid. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Osasuna, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (11 PG - 13 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|5
|Betis
|46
|31
|11
|13
|7
|7
|11
|Girona
|38
|31
|9
|11
|11
|-12
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Valencia: 25 de abril - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Mallorca: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Real Oviedo: 3 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Betis, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas