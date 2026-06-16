Ghana está lista para duelo mundialista con Panamá, dice DT, que aguarda solución de caso Partey

Conferencia de prensa de Ghana y Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por Nicole ​Fernandes

TORONTO, 16 jun (Reuters) - La selección de Ghana está preparada para su ‌partido del Grupo ‌L del Mundial contra Panamá, con o sin Thomas Partey, dijo el martes el entrenador Carlos Queiroz.

Las autoridades ghanesas recurrieron la decisión de Canadá de denegar la entrada ​al país ⁠al centrocampista, y un tribunal federal ‌canadiense tramitó el pedido ⁠el martes, un día ⁠antes de que Ghana se enfrente a Panamá en Toronto.

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"Tenemos nuestro plan definido", ⁠dijo Queiroz en rueda de ​prensa, y añadió que ‌no tenía nada que ‌decir sobre Partey, quien se ⁠enfrenta a acusaciones de violación y agresión sexual en el Reino Unido.

El centrocampista del Villarreal ha negado ​los ‌cargos.

"Hacer más comentarios sobre asuntos que no tienen sentido no es asunto mío", afirmó Queiroz. "Mi trabajo es jugar con las ⁠cartas que tengo delante (...) Estamos a la espera de una decisión. Cuando se produzca, estaremos preparados".

Queiroz calificó a Panamá de un equipo muy organizado y experimentado, pero el técnico de 73 ‌años señaló que Ghana también cuenta con muchas armas en su arsenal.

"Por supuesto, (Panamá) tiene algunas debilidades", señaló Queiroz. "Tenemos que encontrarlas y creo que (tenemos) la solución ‌a sus puntos fuertes".

"Tenemos mucha experiencia, tenemos calidad, tenemos velocidad (...) Creo que podemos ‌hacerlo bien ⁠en situaciones de uno contra uno. Somos fuertes y ​demostraremos nuestras fortalezas en el partido", destacó.

Con información de Reuters