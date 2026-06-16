Ghana está lista para duelo mundialista con Panamá, dice DT, que aguarda solución de caso Partey

Por Nicole Fernandes
TORONTO, 16 jun (Reuters) - La selección de Ghana está preparada para su partido del Grupo L del Mundial contra Panamá, con o sin Thomas Partey, dijo el martes el entrenador Carlos Queiroz.
Las autoridades ghanesas recurrieron la decisión de Canadá de denegar la entrada al país al centrocampista, y un tribunal federal canadiense tramitó el pedido el martes, un día antes de que Ghana se enfrente a Panamá en Toronto.
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"Tenemos nuestro plan definido", dijo Queiroz en rueda de prensa, y añadió que no tenía nada que decir sobre Partey, quien se enfrenta a acusaciones de violación y agresión sexual en el Reino Unido.
El centrocampista del Villarreal ha negado los cargos.
"Hacer más comentarios sobre asuntos que no tienen sentido no es asunto mío", afirmó Queiroz. "Mi trabajo es jugar con las cartas que tengo delante (...) Estamos a la espera de una decisión. Cuando se produzca, estaremos preparados".
Queiroz calificó a Panamá de un equipo muy organizado y experimentado, pero el técnico de 73 años señaló que Ghana también cuenta con muchas armas en su arsenal.
"Por supuesto, (Panamá) tiene algunas debilidades", señaló Queiroz. "Tenemos que encontrarlas y creo que (tenemos) la solución a sus puntos fuertes".
"Tenemos mucha experiencia, tenemos calidad, tenemos velocidad (...) Creo que podemos hacerlo bien en situaciones de uno contra uno. Somos fuertes y demostraremos nuestras fortalezas en el partido", destacó.
Con información de Reuters