Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4

El cotejo entre Getafe y Real Oviedo, por la fecha 4 de la Liga, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 09:00 (hora Argentina), en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Así llegan Getafe y Real Oviedo
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|6
|Getafe
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|15
|Real Oviedo
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Barcelona: 21 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Elche: 21 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas