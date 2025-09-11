EN VIVO
GETAFE

Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4

11 de septiembre, 2025 | 10.47

El cotejo entre Getafe y Real Oviedo, por la fecha 4 de la Liga, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 09:00 (hora Argentina), en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Real Madrid933005
2
Athletic Bilbao933003
3
Villarreal732107
6
Getafe632010
15
Real Oviedo33102-4
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Barcelona: 21 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Elche: 21 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas
