EN VIVO: Están jugando Getafe y Real Oviedo: 0-0 por la fecha 4 de la Liga

Las estadísticas del encuentro entre Getafe y Real Oviedo de la Liga:
- Posesión: Getafe (59%) VS Real Oviedo (41%)
- Fouls cometidos: Getafe (1) VS Real Oviedo (2)
- Pases Correctos: Getafe (20) VS Real Oviedo (27)
- Pases Incorrectos: Getafe (1) VS Real Oviedo (6)
- Recuperaciones: Getafe (2) VS Real Oviedo (0)
La previa del encuentro entre Getafe y Real Oviedo por LALIGA 2025 - 2026 :
Así llegan Getafe y Real Oviedo
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Guzmán Mansilla.
Formación de Getafe hoy
El técnico José Bordalás dispuso una formación 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la zaga; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso como delanteros.
Formación de Real Oviedo hoy
Por su parte, Veljko Paunovic sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López en el muro defensivo; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina y Josip Brekalo en el centro del campo; y Luka Ilic y Alex Forés en la delantera.