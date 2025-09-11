EN VIVO: Están jugando Getafe y Real Oviedo: 0-0 por la fecha 4 de la Liga

Las estadísticas del encuentro entre Getafe y Real Oviedo de la Liga:

Posesión: Getafe (59%) VS Real Oviedo (41%)

(59%) VS (41%) Fouls cometidos: Getafe (1) VS Real Oviedo (2)

(1) VS (2) Pases Correctos: Getafe (20) VS Real Oviedo (27)

(20) VS (27) Pases Incorrectos: Getafe (1) VS Real Oviedo (6)

(1) VS (6) Recuperaciones: Getafe (2) VS Real Oviedo (0)

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La previa del encuentro entre Getafe y Real Oviedo por LALIGA 2025 - 2026 :

Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Guzmán Mansilla.

Formación de Getafe hoy

El técnico José Bordalás dispuso una formación 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la zaga; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso como delanteros.

Formación de Real Oviedo hoy

Por su parte, Veljko Paunovic sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López en el muro defensivo; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina y Josip Brekalo en el centro del campo; y Luka Ilic y Alex Forés en la delantera.