Galatasaray vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Galatasaray recibe el próximo martes 25 de noviembre a U. Saint-Gilloise por la fecha 5 de la Champions, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Rams Park.
Así llegan Galatasaray y U. Saint-Gilloise
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atlético de Madrid.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions
Galatasaray sacó un triunfo frente a Ajax, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 8 a favor.
Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions
U. Saint-Gilloise llega a este encuentro con una derrota ante Atlético de Madrid por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 12.
Horario Galatasaray y U. Saint-Gilloise, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas