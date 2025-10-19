Galatasaray vs FK Bodo/Glimt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Por la fecha 3 de la Champions, FK Bodo/Glimt y Galatasaray se enfrentan el miércoles 22 de octubre desde las 13:45 (hora Argentina), en el estadio Rams Park.

Así llegan Galatasaray y FK Bodo/Glimt

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray viene de ganar en su encuentro anterior a Liverpool con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

En la fecha pasada, FK Bodo/Glimt finalizó con un empate 2-2 ante Tottenham..

Horario Galatasaray y FK Bodo/Glimt, según país