En vísperas de la reanudación del fútbol argentino y con la Copa Sudamericana como horizonte principal, Vélez se aseguró en las últimas horas a un refuerzo de peso: el mediocampista Federico Mancuello.

El santafesino de 31 años resolvió alejarse de la institución mexicana a partir de que no tuvo la continuidad deseada en el presente Torneo Apertura, sin siquiera haber participado un minuto en 13 encuentros.

"Fue una decisión también familiar, hacía mucho que estábamos fuera del país. A Mauricio lo admiro mucho y lo estimo por el paso que tuvimos por Independiente. Es un desafío volver a Argentina, poder estar de la mejor manera y en un equipo muy competitivo como es Vélez. Estoy muy contento de estar acá”, aseguró el mediocampista en diálogo con TyC Sports.



El ex jugador de Independiente, que tuvo un paso por la Selección Argentina en 2015, ya arribó al país y se realizó la revisión médica para unirse al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, entrenador que lo pidió expresamente.

“Sabemos muy bien que Vélez es la casa de Mauricio. Él utilizó una frase que a mí me gustó muchísimo y que es lo que más me llamó la atención: me dijo que me estaba invitando a su casa, y que a la casa siempre se invita a las personas que uno considera de la familia, asique intentaré acoplarme lo más rápido posible, con todo el respeto y dedicación. Desde mi lugar no va a faltar el compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien”, admitió Mancuello.



Luego de superar los exámenes médicos de este lunes, Mancuello firmará contrato en las próximas horas y así se convertirá en la tercera cara nueva del elenco de Liniers, en este mercado de pases. Al elenco velezano arribaron también los delanteros Cristian Tarragona (libre de Patronato de Paraná) y Juan Martín Lucero (cedido a préstamo por Tijuana de México).