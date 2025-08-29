Simeone mantiene la calma pese al flojo inicio de temporada del Atlético

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - LaLiga - Atlético de Madrid vs Elche - Estadio Metropolitano, Madrid, España - 23 de agosto de 2025. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mantiene la calma a pesar del desastroso comienzo de su equipo en su intento de poner fin a una sequía de cinco años en LaLiga, con el entrenador bajo fuego con la esperanza de reforzar su plantilla antes de la fecha límite de transferencias del lunes.

El Atlético es decimocuarto tras sumar un punto en sus dos primeros partidos de liga: una derrota por 2-1 en el campo del Espanyol y un decepcionante empate a uno en casa contra el ascendido Elche.

El equipo de Simeone se enfrenta ahora a la difícil tarea de visitar el sábado al Alavés, noveno en la clasificación, con un rival vasco animado por los tres puntos de la victoria de la semana pasada sobre el Levante.

En la rueda de prensa del viernes, Simeone se mostró filosófico.

"Siempre es difícil poner puntaje para el trabajo que se está haciendo cuando hay tanta gente nueva", dijo, refiriéndose a la llegada de jugadores como Thiago Almada, Johnny Cardoso, David Hancko y Álex Baena durante el verano.

"El equipo ha trabajado bien en estos dos partidos con situaciones a mejorar, sobre todo defensivamente", añadió el argentino, que reconoció la presión pero insistió en mantener la calma.

"Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo, está claro, y menos para el lugar que ocupamos nosotros", dijo Simeone.

"Nos tenemos que centrar en las mejoras, (...) en seguir potenciando las cosas que se hicieron bien y, obviamente, sobre todo tener temple. En un momento siempre difícil de dos partidos, sacar un punto, afrontándolo con la tranquilidad que también necesita el partido para poder jugarlo como queremos".

Simeone añadió que el Atlético sigue activo en el mercado de fichajes a pocos días del cierre de la ventana.

"Como siempre en los cierres del libro de mercado, hasta el último día estamos atentos a todo lo que puede pasar", dijo.

"Estoy abierto totalmente, como lo he comentado siempre en esta altura de la temporada, que faltan pocos días para que pueda llegar alguno, pueda irse alguno, siempre con la atención y, obviamente, el hablar (...) para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar".

De cara al choque del sábado, Simeone elogió al Alavés.

"Vamos a jugar con un rival que tiene un paso importante en su campo (y), sobre todo, se hace más fuerte. Viene de hacer dos partidos pese a haber perdido con el Betis en un buen nivel. Tiene un entrenador que tiene las ideas muy claras de cómo quiere jugar su equipo. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Con información de Reuters