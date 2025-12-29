Sebastián Abreu reveló el desconocido apodo que le puso a Lionel Scaloni cuando jugaron juntos: "No le gustaba"

El DT suma cuatro títulos con la Selección Argentina.

La carrera de Lionel Scaloni no brilló demasiado cuando le tocó estar adentro de la cancha. Fue un jugador de buen nivel con participación en la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006, pero distaba de ser un referente de aquel grupo y tampoco era un nombre muy destacado a nivel internacional, aunque en cada equipo en el que estuvo dejó una marca de su buen fútbol y cosechó diversas amistades.

Uno de los que compartieron vestuario con el entrenador de la Selección Argentina fue Sebastián Abreu, con el que coincidió en Deportivo La Coruña en el mítico “Súper Depor” de 1998. Durante su estadía en el cuadro español, ambos fueron muy compañeros debido a su origen sudamericano, una relación sobre la que “El Loco” habló en la biografía oficial de Scaloni, que fue escrita por el periodista Diego Borinsky.

En el libro, el exjugador charrúa reveló que le puso un apodo a Scaloni por su característico modo de correr, un apodo que no había visto la luz del día hasta la publicación de la biografía. “Yo le puse Caballo, por su característica para correr, típica de un caballo de carrera. Lionel tiraba larga la pelota y metía cogote y cogote. En ese momento dije ‘Es igual a un caballo’. Y todos se cagaron de risa”, confesó Abreu.

Sin embargo, a Scaloni no le gustó nada el sobrenombre al principio, aunque eventualmente se cumplió lo que suele suceder y terminó aceptando su nuevo apodo. “Al principio no le gustaba que le dijeran así y me respondía: ‘Dejá uruguayo, muerto, carne de paloma, gracias a nosotros están donde están’. Cuanto menos te gusta que te digan algo, más te lo dicen. Al final, terminó aceptándolo”, agregó el uruguayo.

A pesar de esto, lo cierto es que la dupla tuvo una etapa muy feliz en el Deportivo La Coruña, donde claramente eran el alma de las bromas. Al respecto, Abreu contó algunas anécdotas de lo que fueron esos años con el de Pujato: “Hacíamos pavadas como dar un mate con sal a uno que quería probarlo por primera vez. O dárselo frío. Éramos el truco y el retruco de las bromas”.

Scaloni fue capitán del equipo español.

Scaloni, atento a su primer rival en el Mundial

“No hay rivales fáciles” es una frase común en Lionel Scaloni, que en Qatar 2022 probó la derrota en el debut contra Arabia Saudita por 2-1. Ahora, de cara al Mundial 2026, la Selección Argentina quedó en el Grupo J, donde su debut será ante Argelia, que este domingo venció a Burkina Faso por 1-0 y obtuvo su segunda victoria al hilo para meterse en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.