Tras la victoria ante San Pablo de Brasil, en el Libertadores de América, River se aseguró la clasificación a los octavos de final del certamen más importante de América. Y cuando parecían todas buenas noticias, el fin de semana complicó un poco el buen humor de los hinchas. Si bien Marcelo Gallardo había declarado de forma contundente en conferencia de prensa, Lucas Martínez Quarta está a un paso de abandonar la institución y convertirse en nuevo jugador de la Fiorentina.

Era, sin lugar a dudas, uno de los jugadores a vender durante este mercado de pases. Y a pesar de la molestia del entrenador, todo parece dado para que pegue el gran salto hacia el continente europeo. En un principio, el equipo italiano ofreció 12 millones de euros más una plusvalía en relación a una futura venta pero esto no convenció a la dirigencia de Rodolfo D'Onofrio. Recordemos que la cláusula de recisión ronda los 22 millones.

De todas maneras, las charlas no terminaron y desde Núñez se mostraron expectantes pensando que llegaría una segunda propuesta por el defensor que también tendrá su chance en la Selección Argentina. Y como era de esperarse, este nuevo intento apareció. Enzo Francescoli y el presidente "Millonario" acercaron las condiciones al director deportivo italiano y la operación se cerraría en 12,8 millones de euros por el 100% del pase. La cifra no se modificó tanto pero sí el plan de pagos: River cobraría la totalidad con un plazo máximo de un año.

"Todavía no ha llegado una oferta que valore su calidad, espero que River entienda que no se puede someter a las urgencias y a los que puedan querer aprovecharse de equipos", disparó duramente Gallardo tras el duelo por Copa. Si bien considera que está listo para pegar el salto, no quiere regalarlo y, por supuesto, no piensa en soltar a una de sus figuras. Para el DT, la oferta era insuficiente. Pero la dirigencia, al parecer, piensa distinto.

Si no hay alguna traba de último momento, Martínez Quarta se realizará la revisión médica en Argentina y firmará su contrato antes del lunes, cuando cierre el mercado de pases en Italia. Luego, tras los compromisos con el equipo de Lionel Scaloni, viajará a Firenze y se unirá a la "Fiore" para iniciar su aventura en el Viejo Continente.

Martínez Quarta, Top 10 de transferencias

Poco a poco, comenzó la despedida en redes sociales. Tras desembarcar con 16 años, siempre mostró su fanatismo por el club. Y también se lo trasmitió a su hijo Bautista y a su mujer, Agustina. Durante las últimas horas del viernes, sin motivo aparente, ella compartió varias imágenes de la familia y el "Chino", con recuerdos en el club de Núñez.

Si se confirma su venta al club italiano, en 12,8 millones de euros, se transformará en la novena más alta de la historia de River Plate. ¿Quiénes componen el ránking? Javier Saviola al Barcelona en 28 millones de dólares (1°), Lucas Alario al Leverkusen por 24 millones (2°), Pablo Aimar al Valencia por 20 millones (3°), Sebastián Driussi al Zenit por 17,7 millones (4°), Marcelo Salas a la Lazio por 17,2 millones (5°), Gonzalo Higuaín al Real Madrid por 18 millones (6°), Erik Lamela a la Roma por 12 millones (7°), Lucas Ocampos al Mónaco por 16 millones (8°) y el Pity Martínez al Atalanta United, por 10 millones (10°).