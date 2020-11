Enrique Bologna tendrá una nueva chance de mostrarse este sábado, en la visita de River a Godoy Cruz de Mendoza debido a la ausencia de Franco Armani, convocado a la Selección Argentina. Pero en las vísperas de dicha oportunidad, el arquero fue noticia por algo que poco tiene que ver con el fútbol en sí.

Es que Bologna compartió en su cuenta de Instagram, una publicación que hizo su esposa Valeria y que involucra a su hijo Gianluca, que padece fibrosis quística.

En la misma se cuenta una anécdota de Gianluca con su hermano Stéfano e invita a una profunda reflexión sobre la integración y la discriminación. "En q momento nos convertimos en adultos y dejamos de ver a todos x igual?? Este es uno de los tantos casos donde no tenemos q enseñarles a los más pequeños, sino q son ellos quienes nos enseñan", dice el emotivo posteo, que fue acompañado por fotos y videos de los niños.

El texto completo de la publicación de Valeria, la esposa de Enrique Bologna:

"Hoy paso algo hermoso y me dio ganas de compartirlo. Estábamos en la cocina y de pronto Stefano se llevó a Gian en su silla. Lo perseguí sin q me vea para ver a donde lo llevaba y de pronto lo escucho que le contaba: Ves Gian esta es mi cama. De día juego arriba. Subo x esta escalera, de noche duermo abajo y después me despierto y salgo. Entonces le dice Chanlulu (así le decimos a Gian)porque no me hablas? Y de pronto Gian le regala una enorme sonrisa y unos sonidos de alegria. Stefano se puso feliz y dijo, Biennnn Chanlu me hablo y lo hice reír, le gustó venir a mi pieza. Vamos a jugar a tirar y agarrar...subió la escalera y le empezó a tirar los muñecos desde la ventana. Gian se mataba de risa cada vez que le caían en sus piernas o en su cabeza😂😂. Luego entre para sumarme al juego y a los pocos minutos llego Gio junto a su papá y terminamos los 5 jugando y riendo. Cuando el amor abunda siempre se encuentra la manera de jugar y compartir. Que sabios son los niños. En q momento nos convertimos en adultos y dejamos de ver a todos x igual?? Este es uno de los tantos casos donde no tenemos q enseñarles a los más pequeños, sino q son ellos quienes nos enseñan...DISCRIMINACIÓN, Nooooo..LASTIMA , lastima a nadie diría el Diego..POBRECITO, Nunca jamassss..INTEGRACIÓN mmmm Si todos somos iguales, a quien deberíamos integrar?🤔 Yo diría, IGUALDAD y RESPETO, con eso estamos bien😊 Es mi opinión claro, lo q siento y pienso, tan solo eso".