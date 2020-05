Picante mensaje: Lionel Scaloni contó por qué no quiere jugar con la Selección en el Monumental

Lionel Scaloni volvió a hablar del posible estadio para la Selección Argentina y profundizó su postura, dejando en claro que no le deja simpatía jugar en el Monumental. El técnico argentino fue polémico para afirmar su punto de vista, ya que aclaró que le gusta jugar donde se sienta "el calor del público".

"Yo estoy de acuerdo en jugar en La Bombonera, no es mi cancha favorita, me lo preguntaron y respondí que sí. Me gusta La Bombonera como los estadios de Rosario, que están cerca del público. No tengo problema en jugar en otro estadio, la cancha de Vélez, la de Racing. Me gusta sentir el público", explicó Scaloni en 90 minutos de Fútbol, por Fox Sports.

En esa misma línea, Scaloni agregó: "Entiendan mi filosofía, de sentir el público. Necesitamos ese tipo de estadios, para que los jugadores estén cerca del calor de la gente. Históricamente se jugó en la cancha de River y nunca pasó nada, pero si me dan a elegir, prefiero estos estadios".

Para cerrar, remarcó: "No quiero tergiversar las palabras, a mi me gusta La Bombonera como otros estadios. No es una respuesta de querer solo jugar ahí. A mi me gusta sentir el calor del público, que la gente este cerca del jugador".