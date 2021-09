Palmeiras elimina a Atlético Mineiro y va a una nueva final de la Libertadores

El campeón defensor Palmeiras obtuvo el martes la primera plaza para la final de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 como visitante y eliminar a Atlético Mineiro en duelo brasileño de semifinales.

El conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira buscará repetir el título obtenido en la edición 2020 frente al vencedor del partido que se jugará el miércoles entre Barcelona de Ecuador y Flamengo.

"Creo que Atlético vive un gran momento, tanto en la Libertadores como en el Brasileiro, pero nosotros tenemos nuestro valor también, somos campeones de la Libertadores y vamos a defender ese título. Estamos muy enfocados y muy preparados para conseguir ese bicampeonato", dijo Dudu a la televisión local.

Palmeiras se vio superado por su rival y se encontró abajo en el marcador por un gol de Eduardo Vargas, pero alcanzó la igualdad en una jugada aislada que aprovechó Dudu y logró la clasificación por la ventaja del gol de visitante.

En semifinal de la ida jugada una semana atrás en Sao Paulo ambos equipos empataron sin goles.

"En la calma e inteligencia me inspiré, en Manchester United y Porto con Mourinho, que empató en casa 0-0 y en el último segundo en Old Trafford hizo un gol y lo colocó en la final. En ese juego me inspiré y se los dije a los jugadores", indicó el entrenador Ferreira en rueda de prensa.

En los 90 minutos jugados en la ciudad de Belo Horizonte, Atlético Mineiro manejó la pelota y llevó peligro en varias oportunidades a través de remates del chileno Vargas y del argentino Ignacio Fernández que contuvo el meta Weverton.

En la etapa complementaria, luego de unos minutos iniciales en los cuales mantuvo su dominio, Mineiro sacó ventaja a los 51 minutos con un remate de cabeza de Vargas por el segundo palo, luego de un envío de Jair desde el sector derecho.

La igualdad de Palmeiras llegó a los 67 minutos por intermedio de Dudu, tras un desborde y centro del recién ingresado Gabriel Verón desde la izquierda del ataque.

"Creo que nos llevamos una decepción por todo el esfuerzo que hemos hecho. Lastimosamente el fútbol tiene estas cosas. Hiciste un gran partido y te quedaste fuera de una final por un gol de visitante. Estamos decepcionados", señaló Junior Alonso en rueda de prensa.

"El juego de Palmeiras ha sido efectivo y nosotros no pudimos matar el partido cuando tuvimos la ventaja", añadió el capitán de Mineiro tras la eliminación de su equipo.

Con información de Reuters