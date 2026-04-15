Nashville y LAFC avanzan a semfinales de Copa de Campeones Concacaf

Los clubes estadounidenses Nashville y Los Ángeles FC avanzaron el martes a las semifinales de ‌la Copa de Campeones ‌de la Concacaf tras eliminar a América y Cruz Azul, dos de los equipos más populares de México y los más ganadores del torneo de la Concacaf con siete títulos cada uno.

Nashville avanzó con un marcador global de 1-0, mientras que LAFC lo hizo con un ​agregado de 4-1.

En ⁠el partido disputado en el estadio Banorte de ‌la Ciudad de México, las "Águilas" del América estuvieron cerca ⁠de anotar a los 21 ⁠minutos con un disparo de Alejandro Zendejas que pegó en el poste izquierdo.

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Nashville respondió a los 30 minutos con ⁠un peligroso disparo del costarricense Warren Madrigal que ​atajó el portero Rodolfo Cota.

El club de ‌la MLS anotó el gol ‌del triunfo a los 51 minutos por conducto ⁠del alemán Hany Mukhtar, quien definió con un potente disparo dentro del área tras recibir pase del argentino Cristian Espinoza en un contragolpe.

En la semifinal, Nashville enfrentará ​al ganador ‌de la serie entre Tigres UANL de México y Seattle Sounders que se definirá el miércoles. El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León ganó 2-0 el partido de ida.

Más temprano, ⁠Los Ángeles FC selló su pase a la semifinal tras empatar 1-1 ante Cruz Azul, vigente campeón del torneo. LAFC, que ganó 3-0 el partido de ida, registró un triunfo global de 4-1.

En el partido que cerró la serie, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, la "Máquina Celeste" de ‌Cruz Azul se puso en ventaja a los 18 minutos con un tiro penal que anotó el uruguayo Gabriel "Toro" Fernández.

Los Ángeles FC empató en la última jugada del encuentro con un tiro penal que marcó Denis Bouanga a los ‌97 minutos.

En la semifinal, LAFC enfrentará al ganador de la serie que se definirá el miércoles entre Toluca, actual campeón ‌de México, y ⁠LA Galaxy. Los "Diablos Rojos" de Toluca ganaron 4-2 en el partido de ida.

El ganador ​de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

Con información de Reuters