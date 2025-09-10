México empata de último momento ante Corea del Sur en partido de preparación para Mundial 2026

La selección de fútbol de México empató el martes de último minuto 2-2 ante Corea del Sur en un partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026 gracias a un gol de Santiago Giménez.

Raúl Jiménez anotó el otro tanto para la selección dirigida por Javier "Vasco" Aguirre. Para Corea del Sur, que en junio clasificó al Mundial, anotaron Heung Min Son y Hyeongyu Oh.

Corea del Sur dominó los primeros minutos del partido disputado en el estadio Geodis Park de Nashville, Tennessee, y con su velocidad puso en peligro la portería de México en varias ocasiones.

Pero fue México quien se puso en ventaja a los 22 minutos cuando Jiménez metió el balón pór el ángulo izquierdo al rematar con la cabeza un centro enviado desde el sector derecho por Rodrigo Huescas.

México estuvo cerca de aumentar su ventaja a los 45 minutos con un potente disparo de Johan Vasquez que controló el portero surcoreano.

Corea del Sur empató a los 65 minutos con un potente zurdazo de Heung Min Son dentro del área tras un rebote defensivo.

La selección asiática dio la vuelta al marcador a los 75 minutos con un potente disparo cruzado de Hyeongyu Oh dentro del área.

México estuvo cerca de empatar a los 89 minutos, pero el portero surcoreano lo evitó al lanzarse para desviar un peligroso disparo de Giménez.

El delantero del Milan logró el empate para México a los 93 minutos cuando metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado disparo dentro del área tras recibir un pase de Jorge Sánchez.

El próximo compromiso de México será el 11 de octubre cuando enfrente a Colombia, que ya tiene su lugar asegurado en el Mundial.

Con información de Reuters