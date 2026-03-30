Más del 75% de los aficionados no apoya el VAR en la Premier League, según una encuesta

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Premier League - Tottenham Hotspur vs Crystal Palace - Estadio Tottenham Hotspur, Londres, Reino Unido - 5 de marzo de 2026. Una pantalla gigante muestra un mensaje de revisión del VAR

Más del ​75% de los aficionados de la Premier League se oponen al uso continuado del árbitro asistente de vídeo (VAR, ‌por sus siglas en ‌inglés), según una encuesta realizada por una asociación de aficionados al fútbol.

La encuesta se llevó a cabo en línea entre el 26 de febrero y el 23 de marzo y contó con la participación de casi 8.000 aficionados de clubes de primera división, según informó la Asociación de Aficionados ​al Fútbol (FSA, por sus ⁠siglas en inglés).

Los resultados mostraron que el 75,7% no ‌apoyaba el uso del VAR en el fútbol ⁠y el 91,7% dijo que el ⁠VAR había eliminado la alegría espontánea de las celebraciones de los goles.

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"Estos resultados respaldan la encuesta anterior de la FSA ⁠de 2021, en la que los aficionados expresaron sus ​recelos sobre la introducción del VAR", dijo ‌Thomas Concannon, director de la ‌red de la Premier League de la FSA.

La FSA había ⁠compartido los resultados de la encuesta con la Premier League y el organismo arbitral PGMOL, y esperaba poder debatir las conclusiones, añadió.

En respuesta, la Premier League señaló que el ​VAR había ‌dado lugar a resultados más precisos, sin resultar tan disruptivo como en otras competiciones europeas.

"En las últimas temporadas, ha habido alrededor de 100 revisiones correctas del VAR por temporada, casos en los que, de ⁠otro modo, se habrían concedido o anulado goles de forma incorrecta, o se habrían omitido o concedido erróneamente tarjetas rojas o penaltis", dijo un portavoz de la Premier League en un comunicado.

"La liga aplica un umbral elevado para la intervención del VAR, dando prioridad a la decisión del árbitro. Como resultado, el VAR ‌es menos intrusivo en la Premier League que en otras ligas europeas, incluida la Liga de Campeones, donde el VAR interviene casi el doble de veces."

Añadió que perfeccionar el uso del VAR seguía siendo un objetivo clave tanto para la liga como ‌para la PGMOL, y que continuaría colaborando con las partes interesadas como parte de sus esfuerzos por mejorar el sistema.

"Como parte del ‌diálogo continuo con ⁠los aficionados, los estudios de la Premier League indican que estos están en gran medida a ​favor de mantener el VAR, pero mejorando la forma en que se utiliza", señaló.

Con información de Reuters