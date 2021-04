El conductor detalló las causas para su alejamiento prematuro del "Xeneize".

Este miércoles por la tarde, Mario Pergolini sorprendió a Boca y al ambiente del fútbol argentino en general por su renuncia a la Vicepresidencia primera de la institución apenas 15 meses después de haber asumido, por lo que tras el video en la cuenta de Instagram aclaró los motivos también en su programa radial Maldición, va a ser un día hermoso por la FM Vorterix: "Cuando no se pueden hacer las cosas que uno propone, lo mejor es dar un paso al costado. Igual, el club está en buenas manos".

Además de elogiar al Presidente Jorge Amor Ameal, el empresario reconoció que "mis tiempos no son los de Boca en este momento" luego de que, entre otras cuestiones, él quisiera desarrollar y priorizar un canal propio de la entidad día a día durante las 24 horas, objetivo que no solamente le fue imposibilitado desde las altas esferas sino que, encima, decidieron crear otro por fuera de lo que él pretendía.

"No estoy enojado, pero sí frustrado y un poco triste", admitió Pergolini, quien detalló que "cuando estábamos en la campaña (en el segundo semestre de 2019) y tuvimos la suerte de sumar a (Juan Román) Riquelme, que era sin dudas quien definía todo esto, yo les había planteado que no iba a hacer la gran diferencia, pero que tenía varias cosas para aportar y llevar adelante".

"No podía llevar a cabo mi visión pero creo que el club lo va a hacer, tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo. A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca", se resignó finalmente el presentador de 56 años, que tenía mandato hasta fines de 2023 según lo indica el estatuto del "Xeneize", que por ahora no designará a un reemplazante aunque sí tratará ese tema la próxima semana en la reunión de la Comisión Directiva.

La breve gestión de Mario Pergolini en Boca

Como vice segundo en la fórmula que compartió con Ameal y Riquelme no pudo implementar demasiado sus ideas modernas con relación a la comunicación y a la tecnología, ya que muchas veces se quejó porque los medios deportivos "están todo el día hablando de Boca y buscan problemas donde no los hay" y terminó yéndose por las diferencias con parte de la directiva y con el Consejo de Fútbol, en especial con el exjugador colombiano Jorge "Patrón" Bermúdez.

