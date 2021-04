Campuzano fue protagonista de un choque cuando iba al entrenamiento de Boca

El mediocampista colombiano de Boca Juniors, Jorman Campuzano, protagonizó un accidente automovilístico del cual salió ileso cuando se dirigía hacia la práctica que el plantel dirigido por Miguel Angel Russo lleva adelante en el predio que el club posee en Ezeiza. El siniestro se produjo con un efectivo de la Policía que viajaba en su auto particular.

Campuzano, de 24 años, se dirigía al entrenamiento de Boca en su coche Toyota Ram4 cuando chocó con otro auto en la intersección de Avenida del Libertador y Callao, en el barrio porteño de Recoleta. Según trascendió de fuentes policiales y consignó la agencia de noticias Télam, el conductor de ese automóvil sería un efectivo de la fuerza, que sufrió politraumatismos y debió ser trasladado por una ambulancia al Hospital Fernández.

El colombiano abandonó su vehículo por sus propios medios y no sufrió lesiones, pero el ocupante del otro coche debió ser asistido por Bomberos que se desplazaron hasta el lugar del accidente. Campuzano debió trasladarse a la comisaría de la zona para realizar los trámites derivados del accidente y, por esa razón, no se presentó a la práctica de Boca, aunque se estima que lo hará en las próximas horas.

Boca se entrena para el partido que jugará este sábado desde las 18:30 en "La Bombonera" ante Defensa y Justicia, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de Liga Profesional.

La renuncia de Pergolini

Mario Pergolini confirmó el miércoles por la noche su renuncia a la vicepresidencia de Boca, luego de mantener fuertes rispideces con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Si bien intentó maquillar las diferencias en un video, el dueño de Vorterix dejó en claro que no pudo llevar a cabo sus proyectos.

Con un video en su cuenta oficial de Instagram, Pergolini salió a enfrentar las noticias que ya circulaban sobre su renuncia a Boca. Si bien todavía no fue aceptada por el la dirigencia del club, el dueño de Vorterix aseguró que es "indeclinable". "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo", comenzó Pergolini.

Luego de que circulara información relacionada a que la decisión fue tomada luego de una fuerte pelea interna con Riquelme y el Consejo de Fútbol, Pergolini aseguró: "No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca".

"Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado", agregó el empresario de los medios.