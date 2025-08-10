Pachuca golea y registra paso perfecto en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ago - Pachuca registró el sábado su cuarto triunfo en igual número de partidos tras golear 3-0 como visitante al Atlas en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Los "Tuzos" de Pachuca llegaron a 12 puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla general, donde le siguen Tigres UANL con nueve unidades.

En el partido disputado en el estadio Jalisco de Guadalajara, el equipo visitante anotó el primer gol a los nueve minutos cuando el argentino Gastón Togni definió de media vuelta desde fuera del área tras controlar con el pecho un largo pase.

El segundo gol de Pachuca cayó a los 24 minutos por conducto de Daniel Aceves, quien definió de zurda dentro del área tras recibir un pase de Víctor Guzmán.

El club dirigido por Jaime Lozano anotó el tercer gol a los 42 minutos con un remate de cabeza del argentino Sergio Barreto en un tiro de esquina enviado por Elías Montiel desde el sector derecho.

En otros partidos del sábado, América ganó 1-0 a Querétaro con gol de Dagoberto Espinoza.

En tanto, Mazatlán y Tijuana empataron 2-2. Para Mazatlán anotó el colombiano Nicolás Benedetti en dos ocasiones, mientras que para los "Xolos" de Tijuana lo hicieron el camerunés nacionalizado belga Frank Boya y Kevin Castañeda.

El domingo, Pumas UNAM enfrentará a Necaxa y Guadalajara visitará a Santos Laguna.

En el cierre de la jornada se disputarán el lunes los partidos entre León-Monterrey, Bravos de Ciudad Juárez-Toluca y Atlético de San Luis-Cruz Azul.

En el inicio de la jornada, Tigres UANL goleó el viernes 7-0 a Puebla.

Con información de Reuters