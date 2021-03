Apenas fueron menos de 16 meses en este puesto.

El 2021 continúa convulsionado para Boca, más allá de los resultados deportivos, y este martes por la tarde fue el periodista Leandro Aguilera, de TyC Sports, el encargado de tirar una bomba absoluta desde la información: Mario Pergolini quiere irse ya como Vicepresidente primero del club.

"Está molesto fundamentalmente con el Consejo de Fútbol por ciertos manejos y por algunos proyectos mediáticos que él quería imponer pero no lo dejaron. En realidad ya presentó la renuncia, ahora habrá que ver si se la aceptan", reveló el comunicador. Luego de apenas menos de 16 meses de gestión, el empresario televisivo se fastidió, entre otras cuestiones, porque no pudo consolidar procesos que él tenía en la cabeza como priorizar el canal de TV exclusivo de la institución durante las 24 horas y demás.

Pergolini, de 56 años, todavía no se ha pronunciado al respecto y la popular entidad de La Ribera tampoco sacó un comunicado oficial sobre el tema, por lo que se espera que en las próximas horas haya más novedades. "Ya no está en las instalaciones, el resto de la dirigencia quiere convencerlo de que se quede y de que no actúe en caliente, aún no está nada dicho", profundizó Aguilera.

La breve gestión de Pergolini en Boca

El famoso conductor tomó su cargo en diciembre de 2019 luego de haberse impuesto en las elecciones con más del 52% de los casi 40 mil votos totales en la fórmula con el Presidente Jorge Amor Ameal y con el Vice segundo y máximo ídolo histórico Juan Román Riquelme, quien además es el líder del mencionado Consejo de Fútbol.

A partir de allí, trató de marcar su sello y su impronta a cuanto a lo informativo y a lo mediático, aunque al parecer se encontró con pocas respuestas desde el interior del club. Además, hace bastante tiempo que se viene rumoreando que no tiene una relación fluida con ciertos integrantes del Consejo como Jorge "Patrón" Bermúdez y Marcelo "Chelo" Delgado. Por si fuese poco, Pergolini tuvo muchos cruces radiales con colegas deportivos, a los que destrozó por "hablar todo el tiempo de Boca y generar problemas donde no los hay, con amarillismo".

De hacerse efectiva la despedida, el "Xeneize" buscará a alguien en su reemplazo para completar el mandato hasta diciembre de 2023, como indica el estatuto.