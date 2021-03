Marcelo Gallardo le respondió a Juan Román Riquelme

El último Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River dejó mucha tela para cortar y no solo por lo ocurrido en el campo de juego. Uno de los episodios más polémicos fue la declaración de Juan Román Riquelme desde la tribuna, quien aseguró que hace rato que el Millonario "no juega a nada".

Marcelo Gallardo guardó silencio y no respondió, hasta hoy. En conferencia de prensa, el técnico millonario fue consultado por las palabras del vicepresidente segundo del Xeneize y no tuvo reparos en contestarle. "No pensé nada porque no sé a quién iba dirigido eso. Se lo gritó a algunos periodistas así que será en contra del periodismo".

Luego, sentenció: "No me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habría que preguntarle a él".

Gallardo opinó del fútbol argentino

En otra cuestión, el entrenador de River aseguró hoy que le "genera un poquito de pena" que no se avance en el fútbol argentino mientras que señaló que, si bien se pretende tener "una liga mejor" no está "el deseo de ver algo más atractivo".

"La opinión que yo pueda tener con el fútbol argentino es muy personal. Esto no tiene nada que ver con los rivales, ni con los planteos: me parece que todo está valido. Tenemos que pensar en nosotros, tener respuestas ante cualquier planteo que se aparece", sostuvo el "Muñeco". Asimismo, el técnico añadió: "Lo que por ahí me genera un poquito de pena es que no avancemos. Por que uno quiere una liga mejor, un fútbol mejor, pero no tenemos ese deseo de ver algo más atractivo".

"Es muy difícil ver un fútbol argentino mejor en un contexto donde sólo se juega por el fútbol mismo. Estamos en un torneo que no tiene descensos: ya que no se juega por nada salvo el respeto por el juego mismo, me gustaría ver un fútbol argentino mejor", expresó.

En cuanto al equipo que se enfrentará a Arsenal, Gallardo manifestó que si Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri "están bien", seguramente sean de la partida en el once titular o al menos ocupar un lugar entre los relevos.

También opinó acerca de la posible vuelta de Driussi: "Lo de Sebastián es un deseo que tiene desde hace un tiempo y que hoy no se pudo concretar. Habrá que tener un poco de paciencia más allá de su deseo, de poder tener precisión si se puede concretar o no en junio".