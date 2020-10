Ley del ex: Scocco amargó a River con dos goles para Newell's

Foto: Prensa Newell's

La infalible "ley del ex", que no suele fallar en el fútbol, se hizo presente este viernes por la mañana en Ezeiza, donde River y Newell's jugaron un encuentro amistoso en el que Ignacio Scocco le convirtió un gol a su ex club de tiro libre.

El delantero de 35 años, que abandonó el "Millonario" a mediados de este año luego de no aceptar la propuesta de renovación de su contrato por parte de la dirigencia del club, regresó al club que lo vio nacer, donde iniciará nada menos que su cuarto período.

Y el jugador, que dejó un gran recuerdo en los hinchas de River durante los tres años que estuvo en el club (90 partidos y 38 goles) se convirtió en un inesperado "verdugo" en el amistoso de este viernes, donde se despachó la apertura del marcador para los dirigidos por Frank Kudelka de tiro libre en el primer tiempo y luego sentenció el 2-1 final con otro tanto en el complemento.

Scocco, quien hizo las divisiones inferiores, debutó en la primera en la "Lepra" y salió dos veces campeón con Newell's: en 2004 con Américo Gallego; y en 2013 con Gerardo Martino como entrenadores.