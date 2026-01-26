Argentina quedó invicta en la fase de grupos.

El Mundial 2026 marcará el cierre de una etapa en la Selección Argentina con el inminente retiro de Lionel Messi, quien representará una última vez al conjunto nacional en la máxima cita. De hecho, podría ser la despedida de varios exponentes, motivo por el que tomó mucha importancia el recambio generacional, que se reactivó con la llegada de Lionel Scaloni y se profundizó con los ciclos de Javier Mascherano y Diego Placente en las juveniles.

De hecho, la “Albiceleste” viene haciendo buenos papeles en los Mundiales de las divisiones inferiores, con la final perdida ante Marruecos en la Sub-20 y los dieciseisavos de final alcanzados por la Sub-17. Los chicos de la Sub-17 habían tenido una brillante fase de grupos, pero cayeron sorpresivamente contra México por la vía de los penales en la fase eliminatoria, aunque algunos llegaron a brillar lo suficiente en el certamen.

Tal es el caso de José Alberto Castelau, el guardameta español que decidió vestir la camiseta argentina debido a la nacionalidad de su madre. Oriundo de Getafe, el arquero de 17 años se desarrolló en la cantera del Real Madrid, pero llegó a su primer contrato profesional el viernes tras renovar su vinculación con el cuadro merengue, donde vieron una garantía bajo los postes en el joven.

Y es que Castelau lleva años mostrando su categoría internacional, puesto que llegó a ser portero de la Sub-15 de España antes de pasarse a la Argentina ocho meses después de su debut con “La Roja”. Si bien todavía no tuvo su primera presentación con la Mayor, sí se dio el lujo de entrenar con la Selección e incluso compartió prácticas con Dibu Martínez, el dueño indiscutido del arco albiceleste.

Luego de firmar su nuevo acuerdo con el Real Madrid para jugar en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español, Castelau dejó un mensaje de agradecimiento al club: “Muy agradecido por la confianza y la oportunidad de seguir formando parte de esta gran familia. Renovar este vínculo es una motivación extra para seguir dando lo mejor de mí y contribuir al crecimiento del club. ¡Gracias a todos los que lo han hecho posible!”.

Castelau recibió cuatro goles en el Mundial Sub-17.

