Argentina será cabeza del Grupo J.

Aunque el ojo esté puesto en el encuentro con España por la Finalissima que se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, la Selección Argentina sigue con la planificación de lo que será la defensa del título en el Mundial 2026. A pesar de que esta edición será organizada por tres países como Estados Unidos, Canadá y México, el conjunto nacional ha salido ganando con el sorteo de la fase de grupos, ya que no tendrá grandes desplazamientos.

De hecho, el equipo de Lionel Scaloni disputará toda la fase de grupos en tierras estadounidenses y no saldrá de dicho país en caso de quedar primero en el Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania. Por si fuera poco, el debut frente a los argelinos se disputará en Kansas, mientras que los otros dos serán en Dallas, con un traslado de dos horas en avión, por lo que desde la AFA pensaron en hacer base en alguna de las ciudades.

Si bien inicialmente se pensó en hacer base en Dallas-Fort Worth, la “Albiceleste” finalmente se habría decidido por instalarse en Kansas, donde ocuparía el Compass Minerals National Performance Center como centro de entrenamiento. Así lo confirmaron este miércoles desde el medio estadounidense USMNT Only, que también informó que otras dos importantes selecciones eligieron Kansas como su base para la Copa del Mundo.

Mientras que Argentina estará en la casa del Sporting Kansas City de la MLS, Inglaterra usará el Swope Soccer Village situado en Misuri y que anteriormente funcionó como el centro de entrenamiento del cuadro de Kansas. Por su parte, Países Bajos utilizará las instalaciones del Kansas City Current en Riverside, además de que, según agregaron desde el diario As, Argelia haría campamento en el parque deportivo Rock Chalk Park en el barrio de Lawrence.

En cuanto a la base de los campeones del mundo, el Compass Minerals National Performance Center reúne canchas de entrenamiento profesionales, un gimnasio de alto rendimiento, laboratorios de análisis físico y médico, y espacios educativos destinados a la formación de entrenadores, con la integración de tecnología aplicada al deporte, áreas de recuperación avanzada y aulas preparadas para capacitaciones intensivas.

Así es la sede donde hará base Argentina.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026