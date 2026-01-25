Quiénes son los posibles reemplazantes de Juan Foyth en la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Este domingo, Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el duelo entre Real Madrid y Villarreal por La Liga de España, una durísima lesión que lo marginará de participar con la Selección Argentina del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. A menos de cinco meses para el comienzo del certamen, el defensor de 28 años tuvo mala suerte en una jugada en la que pisó mal sobre el terreno de juego y debió retirarse sin poder caminar por sus propios medios; ahora, esta baja genera preocupación no sólo en su equipo, sino también al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de cara a la cita mundialista.

Ahora, el DT de la 'Albiceleste' deberá buscar una alternativa en un puesto delicado para el plantel debido a que hay pocas variantes. De momento, Kevin Mac Allister es uno de los mejores perfilados para formar parte de la lista final para la competición; Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos partes del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, también cuentan con muchas chances para pasar el corte final. Por último, el entrenador puede contar con jóvenes promesas como Aaron Anselmino o futbolistas que fueron parte de las últimas convocatorias por Eliminatorias para probarlos y analizar su integración con el resto de los compañeros.

Quiénes son los cuatro futbolistas que pueden reemplazar a Juan Foyth en la Selección Argentina

Kevin Mac Allister

Kevin Mac Allister aparece como uno de los nombres que más seduce al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. el defensor del Union Saint-Gilloise se destaca por su polifuncionalidad al igual que Foyth, y puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral derecho.. Además, ya tuvo convocatorias recientes a la Selección Argentina en las últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas y sumó minutos oficiales, un punto clave que lo coloca bien posicionado en la consideración del entrenador.

Lucas Martinez Quarta

Lucas Martínez Quarta es otra alternativa que gana fuerza tras la lesión de Foyth. El actual defensor de River Plate cuenta con experiencia en la Albiceleste y conoce el funcionamiento del grupo. Si bien su posición natural es la de marcador central, Scaloni lo ha utilizado en distintos roles defensivos y valora su jerarquía, liderazgo y salida limpia desde el fondo, cualidades que podrían hacerlo encajar como opción de recambio.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, los reemplazantes naturales

En el caso de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, a pesar de que tanto el actual jugador de River Plate como el de Atlético de Madrid no representan un reemplazo directo de la versatilidad de Foyth, ambos sí ofrecen garantías como laterales derechos "puros". Su presencia, al igual que en Qatar 2022, permitiría reorganizar la defensa con perfiles más definidos, manteniendo solidez por la banda y liberando a otros zagueros para cumplir funciones centrales dentro del esquema.

Aaron Anselmino

Aaron Anselmino, recientemente repescado por el Chelsea después de un gran paso en el Borussia Dortmund de Alemania, surge como una apuesta a futuro dentro del radar de la Selección. El joven defensor argentino con pasado en Boca Juniors es seguido de cerca y podría meterse en la conversación si logra continuidad y un buen rendimiento en Europa. Su inclusión dependerá de su evolución en el corto plazo y de la necesidad de Scaloni de sumar una variante joven en la zaga.