El Real Madrid aparece como un serio candidato a quedarse con su ficha después del Mundial.

El mercado de pases internacional se encuentra en movimiento y pareciera que dentro de poco podría llegar a registrarse un traspaso que será la tapa de los principales medios deportivos del planeta. Esto es producto de que el Chelsea puso a la venta a Enzo Fernández porque necesita dinero para acomodar su economía y no sufrir sanciones. Algo que provocó el interés del Real Madrid que recibió un aviso más que importante sobre el monto que debe colocar para que las negociaciones adquieran cierta fluidez.

"Estarían dispuestos a venderlo por el precio justo", expresó el periodista Dean Jones en Team Talk. Lo primero a señalar es que no se trata de una desesperación por desprenderse del volante que juega en la Selección Argentina. La decisión surge a partir de conseguir cierta liquidez y el jugador es un activo de gran valor que puede generar en un solo movimiento la solución a varios problemas. Aunque su salida no se va a concretar de manera fácil.

El Chelsea pretende recuperar el dinero que le entregó a Benfica por el volante.

Lo segundo a destacar es que el Chelsea pretende desprenderse de Enzo Fernández siempre y cuando la propuesta de venta sobre la mesa sea la adecuada. Esto invita a repasar que al momento de su compra se gestó un movimiento de dinero hacia el Benfica de Portugal que rondó en los 121 millones de euros. Otro elemento a destacar es que el club interesado tiene que llegar a un acuerdo en lo económico con el jugador. De mínima, le tiene que ofrecer el mismo salario.

Es aquí en donde los medios europeos hablan de que el Real Madrid aparece como un serio candidato para dar un cambio de imagen a una temporada que no está resultando de la mejor manera. Hay que recordar que hace unos días se produjo la destitución de Xabi Alonso y la designación de Álvaro Arbeloa como entrenador interino. Además, se menciona que el interés nace por parte de Florentino Pérez que no quiere que se le suceda lo mismo con Martín Zubimendi que se incorporó al Arsenal.

No obstante, no es el único club interesado y que dispone del dinero suficiente porque el medio L'Equipe de Francia expuso que también se encuentra en la carpeta del PSG para la próxima temporada, ya que se trata de un jugador que le gusta y bastante a Luis Enrique. A diferencia del conjunto español, los medios extranjeros señalan la posibilidad de que se eleve una propuesta formal de compra a cambio de 150 millones de euros.

Por otro lado, es importante mencionar que dentro de esta operación que puede darse en el mercado de pases invernal hay un punto que se detiene en River. El motivo reside en que Enzo Fernández hizo las inferiores en el "Millonario" y en cada traspaso le corresponde un 5% por derechos de formación. Un ingreso que irá escalando en su valor a medida que el precio de venta aumente.