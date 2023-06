La FIFA cambia la ley del offside: cómo es la nueva regla que probará

La FIFA probará un nuevo cambio en el VAR con el fin de terminar con las polémicas en el fútbol y, hasta el momento, tendrá lugar sólo en Europa.

La FIFA prepara un nuevo cambio en la utilización del VAR a nivel mundial que, en principio, sólo se implementará en algunos países de Europa. Si bien todavía no se expandirá en el resto del planeta, las autoridades de la mencionada entidad y la IFAB (International Football Association Board) dieron a conocer la medida que modificará completamente la actual reglamentación. Esta decisión se tomó con el fin de terminar con las polémicas que se dan en los partidos.

Situaciones como el offside de Lautaro Martínez en el duelo ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 quedarían en el pasado. En aquella ocasión, el sistema de videoarbitraje anuló un gol del "Toro" por su brazo en posición adelantada, cuando el delantero estaba en la misma línea que el defensor saudí y la "Albiceleste" perdió la chance de convertir otro tanto. Meses después de aquel hecho -y de otros que también generaron controversia- la FIFA reaccionó al respecto.

Quien impulsó este cambio fue nada más y nada menos que el exentrenador del Arsenal de Inglaterra, Arsene Wegner. El técnico francés es parte de la IFAB y expuso en 2020 que "para decidir si un futbolista está o no adelantado tendrá que tener una parte del cuerpo en línea con el último defensor con la que pueda convertir un gol sin importar si otra parte del cuerpo esté más adelantada". Finalmente, esta regla completamente opuesta a la actual sólo tendrá lugar, pero será a prueba en Suecia, Italia y Países Bajos.

Jonas Eriksson, árbitro internacional, dio su visión al respecto y aseguró: "Si esto lleva a un fútbol más atractivo como marca la visión de la FIFA... Creo que se debería beneficiar a los atacantes, todos quieren eso. Habrá más goles, será divertido verlo, todos quieren eso. Analizaremos todos los partidos en los que se pruebe y se entrevistará a los protagonistas para mejorarlo". Por otro lado, Per Widen, directivo de la Federación de Suecia, sostuvo: "Dudamos al principio, pero después sentimos que estaba bien. Debemos participar de esto. Confían mucho en nuestro fútbol y saben que tenemos una buena organización". Cabe destacar, que esta nueva implementación en su país tendrá lugar en la Sub 21 masculina y la Sub 19 femenina.

FIFA filtró el logo del Mundial 2026: cómo es y qué significado tiene

En el Griffith Observatory de Los Ángeles se llevó a cabo una ceremonia en la que se reveló el logotipo oficial de la Copa Mundial 2026, que será organizada en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá. El diseño elegido consiste en el número 26 dispuesto verticalmente, con la figura de la Copa del Mundo en el centro. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y el brasileño Ronaldo fueron los encargados de presentarlo al público.

La campaña oficial del Mundial 2026, denominada #WeAre26 (#Somos26), fue presentada por los tres países anfitriones el pasado jueves. Esta campaña busca fomentar la participación activa de personas, municipios y comunidades en la celebración del evento. Incluye retratos e imágenes de lugares significativos del Mundial que representan la esencia de lo que espera a los aficionados en 2026, invitando a todo el mundo a formar parte del movimiento #Somos26.