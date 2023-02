Jugó en Boca, lo compararon con Maradona y dejó todo para ser taxista: "Fue duro"

El exjugador de Boca tuvo además un total de 13 intervenciones quirúrgicas. Quién es y cómo llegó a trabajar como taxista,

Un jugador ya retirado de las canchas que tuvo su paso por Boca Juniors, se encuentra completamente alejado del mundo del fútbol para dedicarse a una actividad distinta. El deportista que en su momento compararon con Diego Maradona trabaja como taxista, y contó cómo es su día a día en ese rubro.

Se trata de Ricardo Rentera, quien ahora tiene 57 años y dejó de ser futbolista profesional a los 33 por la cantidad de lesiones, que derivaron en un total de 13 operaciones en sus rodillas. "Cuando dejé el fútbol, tenía hijos menores y salí a laburar de lo que sea. Elegí el camino más rápido: ser taxista. Hoy, sólo deseo que Dios me dé la posibilidad de sacar chicos para que cumplan sus sueños de ser futbolistas y vivir tranquilos. Me acostumbré a esta vida y no quiero comprarme una casa, no quiero juntar dinero ni nada de eso", sostuvo en diálogo con Infobae.

En su época de juventud y esplendor, cuando tenía 15 años, contaba con buena pegada, ágil en la gambeta y destacándose más por sus asistencias que por sus goles. Fue tan impactante que hasta llegaron a compararlo con nada menos que Diego Maradona. "Fue un grupo musical de Córdoba que me nombra en unos de sus temas, que decía que era el Maradona de Instituto. Nunca en mi vida me imaginé salir del campo, campo, con cero posibilidades, porque me faltaba todo y las canchas para triunfar estaban muy lejos, y llegar a Primera", explicó.

Su buen nivel futbolístico hizo que Boca Juniors se fijara en él,y llegó al club de la Ribera. Rentera explicó que no fue fácil la adaptación porque no se ganaban títulos, hasta que por fin se dio. "Boca es un club en el que podés hacer todo bien, pero si no ganás un título, no te sirve de nada. Al final, mi balance no fue el mejor. No demostré lo que era capaz de hacer ya que me llevaba un tiempo de adaptación y no pude tenerlo", dijo.

Además, hizo hincapié en las 13 intervenciones quirúrgicas que tuvo que atravesar, motivo por el cual decidió terminar con su carrera deportiva. "Me operaron de pubalgia, sufrí una quebradura en uno de mis pies, y encima empecé a preocuparme porque lo había perdido todo. Antes de retirarme, fui a jugar a Bolivia por necesidad para hacer algo de dinero. Un día, un abogado me agarra y me dice: 'Ricardo, te conviene no jugar más al fútbol, retirarte para tratar de recuperar la plata que perdiste'", reveló.

Heredó la 10 de Juan Román Riquelme en Boca y ahora cría cerdos

Un exjugador de Boca que heredó la camiseta número 10 de Juan Román Riquelme, en la época dorada del club, se dedica en la actualidad a criar chanchos en el campo. Alejado del fútbol argentino y del deporte profesional en general, el protagonista de esta curiosa historia salió del ostracismo y contó de qué se trata su vida hoy.

Sin los flashes ni la repercusión que tuvo en su vida, cuando era uno de los mejores del país en su puesto en Rosario Central hasta recalar en "El Xeneize", Ezequiel "Equi" González recordó le época de gloria como jugador. Sin embargo, cansado del ambiente de la actividad a la que le dedicó la rutina desde pequeño, se refugió en el ámbito rural y allí también le va muy bien.

Nacido el 10 de julio de 1980 en Rosario, Santa Fe, Ezequiel González tiene una vida a pura tranquilidad a los 42 años. Luego de brillar en Rosario Central entre 1997 y 2001 con 118 partidos y 30 goles, fue vendido a Fiorentina de Italia por cinco millones de dólares. Sin embargo, tras una temporada en Florencia, nunca se adaptó a Europa y llegó a préstamo por un año al club de La Ribera a mediados de 2002.

Algunos buenos rendimientos le hicieron lugar en aquel equipo dirigido por el uruguayo Oscar Tabárez, aunque con el correr de los meses fue bajando su nivel y perdiendo terreno. En total, fueron apenas 27 encuentros oficiales con 4 tantos y 1 título para "Equi" González en Boca, donde fue campeón de la Copa Libertadores 2003 tras el regreso de Carlos Bianchi como DT. Luego tuvo otros dos ciclos en "El Canalla", pasó por Panathinaikos de Grecia y Fluminense de Brasil hasta el retiro en 2011 en la Liga de Quito de Ecuador, con apenas 31 años.