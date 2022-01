Infantino sugiere que Copa del Mundo bienal podría evitar muertes de inmigrantes en el Mediterráneo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo el miércoles que el aumento de los ingresos por un Mundial bienal crearía oportunidades para los africanos que, de lo contrario, podrían migrar y encontrar "la muerte en el mar" cruzando el Mediterráneo.

La idea de una Copa del Mundo cada dos años ha cobrado fuerza, con Infantino tratando de obtener apoyo de las federaciones nacionales diciendo que el cambio generaría ingresos adicionales de 4.400 millones de dólares para el organismo.

La FIFA ha dicho que los fondos adicionales ayudarían a reducir la brecha de ingresos entre los mercados de fútbol más y menos desarrollados.

En un discurso ante el Consejo de Europa, la principal organización de derechos humanos del continente, Infantino subrayó la importancia de hacer que el fútbol sea más inclusivo para los países fuera de ese continente.

"Este tema no se trata de si queremos una Copa del Mundo cada dos años, sino de qué queremos hacer por el futuro del fútbol", dijo Infantino. "El fútbol se trata de oportunidades, de esperanza, de selecciones nacionales. No podemos decirle al resto del mundo que nos dé su dinero y que nos mire por televisión. Necesitamos incluirlos".

"Necesitamos encontrar formas de incluir a todo el mundo para dar esperanza a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para encontrar quizás una vida mejor pero, más probablemente, la muerte en el mar", agregó.

Más tarde, Infantino admitió que la Copa del Mundo bienal podría no ser la respuesta a la crisis migratoria. "Necesitamos dar oportunidades, dar dignidad", señaló.

"No por caridad, sino permitiendo que el resto del mundo participe. Tal vez la Copa del Mundo cada dos años no sea la respuesta. Discutiremos cuál es la mejor manera de ser más inclusivos, no solo para decir no a la discriminación, sino para actuar exactamente en esa dirección", señaló.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, afiliada a la ONU, más de 1.315 personas que huían de los conflictos y la pobreza en África y Oriente Medio perecieron en el Mediterráneo el año pasado.

