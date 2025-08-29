Fenerbahçe destituye a Mourinho como DT

El contrato de José Mourinho con el Fenerbahçe ha sido rescindido, anunció el viernes el club turco, poniendo fin anticipadamente a la etapa del técnico portugués en Estambul.

Mourinho, de 62 años, se hizo cargo del Fenerbahçe en julio de 2024 tras dejar el AS Roma. Un comunicado del club de Estambul, que persigue su primer título de la Superliga turca desde 2014, indicó que habían "acordado mutuamente rescindir" el contrato con Mourinho.

El exentrenador de Chelsea, Real Madrid y Manchester United fue recibido por miles de aficionados cuando llegó a Estambul a principios del verano boreal pasado, lo que generó expectativas de acabar con el dominio reciente del Galatasaray.

Sin embargo, el irregular inicio de temporada del Fenerbahçe y el haber quedado fuera de la Champions League pusieron en aprietos a su técnico.

El club no ha anunciado ningún sucesor.

Con información de Reuters