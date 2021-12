Estalló la interna entre Luis Suárez y Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid: "Dice pavadas"

Luis Suárez habló sobre los mates de Rodrigo de Paul en ESPN F90 y estalló la interna en el Atlético de Madrid.

Si hay algo que es sagrado para la mayoría de los futbolistas argentinos antes y después de cada partido es el mate. El clásico argentino está en todas las canchas, incluso en el exterior no puede faltar. Les pasa también a los uruguayos y en este caso hubo una interna entre dos compañeros en el Atlético de Madrid: Rodrigo de Paul y Luis Suárez, que se intensificó aún más con sus declaraciones en ESPN F90.

La discusión comenzó un día antes con los dichos del exvolante de Racing sobre los mates que hace el delantero "Charrúa": "Tengo una discusión con Luis así que no quiero que esto siga. El 'Gordo' no hace nunca. Dice que hace unos mates terribles pero no hace, hago yo", aseguró. Sebastián Abreu reafirmó lo dicho y agregó: "Es verdad, dice que toma mates pero se prende de todos los mates. Es sólo para mostrar para cuando baja del ómnibus".

El "Pistolero" no se guardó nada en su derecho a réplica y le respondió al campeón de América: "Quería desmentir las pavadas que dice el señor Rodrigo de Paul. Dice que yo no armo mate por las mañanas. Yo me levanto a las 8, los niños van al colegio, a las 9 ya estoy en casa y nosotros entrenamos 11.30. Cuando lleva el mate él te lo apronta en dos minutos, te empieza a dar mate y te re quemás, la yerba está toda quemada. Es imposible tomar mate" comenzó.

No sólo apuntó contra el argentino sino también contra su compatriota e integrante del equipo de ESPN F90: "Es inentendible Rodrigo de Paul. Y el señor Sebastián Abreu, sabe que prefiero tomar en casa que andar mostrándolo por ahí. No tomo mate para que me vean, hay algunos que sí. Y que el señor de barba que está ahí y el otro que habló ayer que no me hagan hablar.

Por último dejó un pequeño chascarrillo para el "Loco" sobre el tiempo que compartieron vistiendo la "Celeste": "Con el señor de barba de ahí aprendí a cebar mate, los últimos años en la selección era la función que tenía. El señor que habló ayer de mi mate no puede ni opinar. Eso no es tomar mate, te puede durar muchísimo y el lo termina en 15 minutos", concluyó Suárez.

Sin dudas una de las uniones más fuertes en la "Albiceleste" es la de estos dos protagonistas. En la mencionada entrevista en el programa del "Pollo" Sebastián Vignolo, de Paul contó detalles de lo que comparten: "La figura que tiene es bastante imponente, pero cuando lo conocés, empezás a formar otra relación. De a poquito fuimos rompiendo esas barreras. Nos reímos y te das cuenta que esas cosas son las que le gustan como el mate, el truco y dar una vuelta por el predio".