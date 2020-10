El jugador argentino que hizo festejar a otra Selección en las Eliminatorias

Mientras en Argentina todos se hicieron eco del gran triunfo ante Bolivia en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, otro argentino festejó, aunque con otros colores.

Se trata del ex jugador de Vélez, Gastón Giménez, quien anotó a cinco minuto del final el tanto con el que Paraguay se llevó una importante victoria en su visita a Venezuela.

Giménez -también ex Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata- anotó a cinco minutos del final, y en tiempo de descuento su compañero Antony Silva, ex Huracán, le atajó un penal a Yangel Herrera. En Paraguay también jugó el argentino naturalizado Andrés Cubas, ex Boca Juniors, Talleres, de Córdoba y Defensa y Justicia.

El mediocampista, que actualmente milita en el Chicago Fire de la Major League Soccer de Estados Unidos, jugó su segundo partido en el Seleccionado guaraní, luego de nacionalizarse sabiendo que el DT Eduardo Berizzo lo tenía en la mira.

La particularidad es que, en 2018, Giménez había sido convocado a la Selección Argentina para una serie de amistosos ante México y hasta tuvo minutos en uno de ellos. Sin embargo, la nueva reglamentación de la FIFA permite cierta flexibilidad a los jugadores a la hora de nacionalizarse para representar a otro Seleccionado.