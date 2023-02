El delantero y exinternacional español Fernando Llorente se retira

El delantero y antiguo internacional la selección de fútbol española Fernando Llorente anunció este jueves su retirada a los 37 años, poniendo fin a una carrera de 18 años en la que formó parte del combinado que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Llorente jugó en clubes como el Athletic de Bilbao, el Sevilla, la Juventus, el Tottenham Hotspur y el Nápoles, con los que ganó tres títulos de la Serie A, dos Copas de Italia y una Liga Europa.

"No, no. Ya lo tengo claro. Me mantengo en forma jugando al pádel", dijo a Movistar Plus el deportista navarro, que ha estado sin club desde que su contrato de un año con el Eibar expiró el año pasado, cuando se le preguntó si volverá a los terrenos de juego.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Llorente fue internacional 24 veces con su España, con la que marcó siete goles.

Jugó en la Premier League inglesa con el Swansea City y el Tottenham, al que ayudó a alcanzar la final de la Liga de Campeones de 2019 al marcar el gol que metió al club londinense en semifinales a costa del Manchester City.

Con información de Reuters