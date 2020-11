Diego Milito anunció su salida como secretario técnico de Racing porque no comparte "el modelo y las ideas de club" del presidente Víctor Blanco. "Esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en varias oportunidades con él", apuntó.

"Tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club", así confirmó Milito el fin de su relación con la dirigencia de Racing. El exdelantero e ídolo de la institución dejó en claro que respeta a Blanco y consideró que el mandamás "dejá todo por el club" y "es un presidente elegido por los socios".

"Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente: el de la profesionalización fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitoso, con errores y virtudes los resultados están a la vista. Pero evidentemente no he sido capaz de convencer, siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas", afirmó Milito.

El secretario técnico también desmintió los rumores de que pidió que echen a algunos dirigentes: "No tengo la potestad para hacerlo, sólo pedí que me dejen trabajar en paz y respetando los roles". "Siempre he dicho que los nombres propios no son importantes, los nombres pasan, lo más importante siempre será el club. No hay manager, entrenador o presidente de turno que sea más importante que Racing", enfatizó.

NOTICIA EN DESARROLLO...

El video de Milito