Alba disfruta con su inesperado regreso a la selección española

(corrige errata en primer párrafo)

ENSCHEDE, Países Bajos, 14 jun (Reuters) - Aunque la carrera de Jordi Alba se encuentra en una encrucijada después de su salida del Barcelona, está disfrutando a lo grande de su inesperado regreso a la selección española para la fase final de la Liga de las Naciones de esta semana.

El lateral, de 34 años y 91 internacionalidades, jugó por última vez con España en el Mundial de Qatar y su carrera internacional parecía haber llegado a su fin después de quedarse fuera de los dos primeros partidos con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, en marzo.

"La decisión que tome sobre mi futuro no dependerá de si puedo venir o no a la selección española. El míster me ha visto bien y me veo capacitado para seguir más años. Es una decisión que tengo que tomar con mi familia. Siempre es un premio estar aquí", declaró Alba en rueda de prensa este miércoles.

"(Valoro) estas llamadas. Vengo a ayudar y estoy convencido de que irán bien las cosas".

España jugará el jueves contra Italia en Enschede la segunda semifinal, precedida por el choque del miércoles entre Países Bajos, anfitriona del torneo cuatripartito, y Croacia en Róterdam.

"Lo que veo es muy positivo. Desde dentro estamos muy unidos. Es un torneo muy bonito de jugar y ojalá podamos ganarlo", añadió Alba.

Alba eludió las preguntas sobre su próximo destino en un club.

"Como sabéis no tengo equipo y no me preocupa estar aquí sin equipo. (...) Es una decisión que tengo que tomar con mi familia", añadió.

Alba jugó menos de la mitad de los partidos de liga del Barcelona esta temporada, lo que podría hacer pensar que fue desplazado de un club con problemas financieros, a pesar de 11 temporadas de éxito que incluyeron seis títulos de Liga y una victoria en la Liga de Campeones en 2015.

Medios españoles informaron de que se le había planteado la posibilidad de trasladarse a la Major League Soccer para unirse a Lionel Messi en el Inter Miami. Alba también ha sido vinculado con el Atlético de Madrid, el Inter de Milán y clubes de Arabia Saudita.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)