Uno ya se encuentra en cuartos de final mientras que el otro dio el primer paso, el pasado miércoles, en Brasil. River dejó afuera a Athletico Paranaense y Boca buscará hacer lo propio la próxima semana, tras el triunfo por 1-0 en Porto Alegre, ante Inter en la Bombonera. Pero más allá de la instancia actual de la Copa Libertadores, muchos miran hacia adelante y saben que la única posibilidad de que haya un Superclásico es en una nueva final. Esta vez única y en Sudamérica. Los jugadores son conscientes de esto y Edwin Cardona no duda en admitir sus ganas de volver a cruzarse.

En diálogo con el programa del Pollo Vignolo, por ESPN, el colombiano, que regresó a la institución con Juan Román Riquelme en la dirigencia, dejó en claro que "todo el mundo desearía una final con River o jugar contra ellos" aunque, de todas formas, remarcó: "No sería revancha pero yo lo tomaría como una revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugar la final en diciembre del 2018". A su vez, sobre el tema, expresó: "Las ganas siempre van a estar, siempre va a ser el rival, el clásico".

El volante cafetero recordó aquella final en Madrid y la decisión de Guillermo Barros Schelotto de dejarlo afuera del banco de suplentes. No tiene dudas: quiere una nueva oportunidad contra el Millonario para enfrentarlo dentro del campo. "En lo personal quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo porque uno desde la tribuna no puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó desde la tribuna. Igualmente siempre estuve con mis compañeros y siempre voy a estar ahí, para apoyar", sentenció.

De todas maneras, más allá de sus deseos, Cardona dejó en claro que "hay que ir paso a paso" y que "toca pensar en el domingo, después en el miércoles, no nos podemos adelantar". Además dejó en claro que el equipo comandado por Miguel Ángel Russo no piensa en Racing sino en la clasificación a la siguiente fase de la Copa Diego Armando Maradona y luego buscar el pase a cuartos en el certamen más importante de América. "Cada partido va a ser una final, soñamos con lo que todos queremos... Levantar la Copa", cerró.

Salvio también quiere jugar vs. River

Eduardo Salvio se recuperó de un desgarro muscular y sumó sus primeros minutos, luego de 23 días, durante la victoria en la ida vs. Internacional de Porto Alegre. Más allá de ser una de las figuras del Xeneize, es hincha fanático de la institución y por eso, ante la oportunidad, no duda: "A mí me gustaría jugar todos los fines de semana contra River".

En diálogo con TNT Sports, "Toto" remarcó que quiere enfrentar "a los mejores" y enumeró a clubes como River, Gremio y Palmeiras. "Yo quiero jugar contra ellos, igual que cuando jugaba en Benfica y quería jugar con Porto o cuando estaba en el Atlético y esperaba cruzarme con el Barcelona y el Real Madrid", expresó. Para que esto ocurra, Boca deberá superar a Inter, Racing y Gremio o Santos. ¿Se dará?

Mirá los cruces: