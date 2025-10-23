Una joya del fútbol murió a los 20 años tras chocar contra una vaca con su moto

La muerte de un futbolista brasileño que golpea al fútbol.

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la muerte de un joven jugador brasileño. Antony Ylano, jugador de Piauí Esporte Clube, falleció a los 20 años tras chocar con su moto contra una vaca en una ruta del estado de Piauí, cuando el futbolista volvía de una reunión familiar.

De acuerdo a los testimonios de la Policía Federal de Carreteras (PRF), el hecho sucedió a las 3:15 de la madrugada del lunes 20 de octubre del 2025. Cuando Ylano circulaba en su moto por la carretera se encontró arriba con animales sueltos y, al no poder esquivarlos, impactó contra uno de ellos, lo que lo hizo perder la vida en el lugar después de salir despedido algunos metros.

Según informaron medios locales como GE y CNN Brasil, Ylano había estado celebrando el cumpleaños de su padre y estaba regresando hacia su casa al momento del accidente. Incluso, el propio jugador registró uno de los momentos que vivió junto a su familia en una story de su perfil de Instagram, mintuos antes del fatal desenlace.

Piauí Esporte Clube, institución en la que se desempeñaba Ylano, publicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Piauí Esporte Clube vive un momento de profundo dolor por la pérdida de Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano viste los colores del Piauizão desde 2024 y jugó con nosotros en las categorías Piauiense Sub-20, Copa San Pablo Jr. y Copa do Nordeste Sub-20". "En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con la selección que compite en la Copa do Brasil Sub-20. El club informa que las actividades de este lunes se cancelan por respeto al duelo de la familia y de todo el equipo del Piauí EC”, remataron.

Por otro lado, Associacao Atlética de Altos, club en el que Ylano también dejó un grato recuerdo, expresó: “Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes. (Antony) hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente del equipo de Remo en la última ronda de la Serie C en 2023. También formó parte del grupo Piauí que fue campeón en 2024″.

Ylano obtuvo el campeonato estatal en 2024 con Altos y, en 2025, con Piauí, logros que lo hicieron conocido en el fútbol regional antes de ingresar al plantel sub-20 de Piauí EC, del que formaba parte y con el que viajaría en los próximos días para disputar la Copa do Brasil Sub-20.

La muerte de Ylano consternó al medio futbolístico local y, sobre todo, a sus seguidores, que recordaron con mucha emotividad a Ylano. “Hubieras sido un gran representante del fútbol de Piauí descansa en paz hombre, “Mi más sentido pésame a toda la familia, que pena tan triste señor, tan joven” y “Mi más sentido pésame a familiares y amigos”, se leyó en los comentarios de despedida.

Además, las instituciones deportivas decidieron suspender actividades y también dieron su acompañamiento a la familia del jugador de 20 años, quien tenía un futuro prometedor para quienes lo vieron jugar en cada una de las categorías brasileñas.