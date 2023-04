Una figura del fútbol mundial destruyó a Sampaoli tras su llegada a Flamengo: "No estaba"

Una figura del fútbol mundial apuntó contra Jorge Sampaoli luego de su llegada al Flamengo de Brasil y no tuvo piedad con el extécnico de la Selección.

Una estrella del fútbol mundial destrozó a Jorge Sampaoli luego de que se confirme la llegada del técnico argentino al Flamengo de Brasil. Si bien no lo tuvo como entrenador, el ex futbolista aprovechó la ocasión para opinar de su gestión en los distintos clubes y selecciones por las cuales pasó. Lejos de destacar sus logros y títulos como DT, el exjugador retirado en el San Pablo no tuvo piedad con el rosarino.

Se trata de Diego Lugano, el defensor uruguayo que vistió los colores de Nacional de Montevideo en país y París Saint Germain, entre otros, y ganó varias copas a nivel local e internacional. En una entrevista con el ciclo Resenha da Rodada, de ESPN Brasil, el experimentado zaguero expresó su descontento con que Sampaoli llegue al "Mengao". Para colmo, utilizó a Boca Juniors y River Plate como ejemplos para atacarlo.

"Es un entrenador que viene de la escuela de Marcelo 'Loco' Bielsa. Es intenso, con un fútbol agresivo y de presión total. Ultraofensivo y que trabaja también en el día a día con mucha intensidad. Pero no sé si la directiva de Flamengo conoce realmente cómo es su día a día, porque lo que sabemos no deja nostalgia por ningún lado donde pasa", soltó Lugano con un comentario más que filoso contra el estratega, de quien aseguró que fue una "elección lógica por la prensa y la imagen más que por lo que le puede dar al club".

Además, si bien destacó su trabajo como entrenador en la Selección de Chile, el excentral también sostuvo: "En el fútbol chileno se cambió muchas veces de entrenador y nunca más se consideró su nombre y es el lugar donde tuvo más éxito habiendo recogido el fruto de Bielsa. Boca y River cambiaron de entrenador y entre los diez candidatos de los que se hablaron no estaba el nombre de Sampaoli. No entiendo cómo los jugadores de Flamengo con más experiencia lo piden".

Jorge Sampaoli enfrentará a un equipo argentino en Libertadores

La particularidad que tendrá Sampaoli en esta experiencia es que regresará a la Argentina por primera vez luego de volver eliminado con el seleccionado nacional tras el Mundial de Rusia 2018. El 4 de mayo visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la tercera fecha del Grupo A de la Libertadores, que también comparte junto a Monagas y Ñublense de Chile.

Será el tercer paso del entrenador Brasil, donde ganó un título y tuvo buenas campañas. El primero fue en 2019 con Santos, el equipo paulista en el que obtuvo 22 victorias, ocho empates y ocho derrotas. La segunda experiencia fue había sido en 2019 en Santos, donde ganó 22 partidos, igualó en ocho ocasiones. La segunda fue en Atlético Mineiro, club en que obtuvo el Campeonato Mineiro 2020, pero se marchó a los pocos meses tras acordar su llegada a Olympique Marsella de Francia.