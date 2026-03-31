Nuevo fallo a favor del Nantes en el caso sobre la muerte de Emiliano Sala: cuánto deberá pagar el Cardiff

Un tribunal de Francia falló a favor del Nantes en el caso sobre la muerte de Emiliano Sala.

Un nuevo capítulo tuvo lugar este lunes en el caso que investiga la muerte de Emiliano Sala, el futbolista argentino que falleció en un accidente de avión en 2019 cuando viajaba para incorporarse al Cardiff City de Gales: un tribunal comercial falló a favor del FC Nantes de Francia y rechazó la millonaria demanda impulsada por el club británico, que reclamaba una indemnización superior a los 120 millones de euros. Según la Justicia, ese monto fue considerado “extravagante” y ya había sido desestimado en instancias anteriores como la FIFA, el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Supremo de Suiza.

La resolución también estableció que el Cardiff deberá pagar una suma cercana a los 480.000 euros al Nantes, 300.000 por perjuicio moral y los 180.000 restantes por los costos procesales; el tribunal consideró que no existían fundamentos suficientes para responsabilizar al Nantes por lo sucedido con el futbolista argentino. De esta manera, no solo se desestimó el reclamo económico del club británico, sino que además se lo condenó a afrontar gastos derivados del litigio.

Los tribunales fallaron a favor de Nantes en el caso por la muerte de Emiliano Sala: la respuesta de Cardiff

En su presentación judicial, el Cardiff sostuvo que el Nantes tenía algún grado de responsabilidad en la organización del vuelo en el que viajaba el futbolista, señalando incluso la participación del intermediario Willie McKay en la operación. Sin embargo, la Justicia desestimó estos argumentos y concluyó que el club francés no tuvo injerencia directa en la logística del traslado que terminó en tragedia.

El fallo también se suma a una serie de decisiones previas que habían favorecido al Nantes en este caso, especialmente en lo relacionado con el pago del traspaso del jugador, valuado en unos 17 millones de euros. En esas instancias, distintos organismos ya habían determinado que el Cardiff debía cumplir con las obligaciones económicas acordadas pese a la muerte del delantero.

Emiliano Sala falleció el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo, mientras se dirigía a Cardiff para comenzar las prácticas con su nuevo club.

"Iniciamos este procedimiento para que saliera a la luz toda la verdad de este caso, en respeto a la memoria de Emiliano Sala. Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han prevalecido en esta decisión, como ilustra la impunidad de la que goza Willie McKay, un agente controvertido y sin licencia, una situación que no pareció preocupar al Nantes y cuyas acciones contribuyeron a la muerte de dos hombres", manifestó el Cardiff a través de un comunicado, horas después de conocer el fallo.

Por otra parte, el tribunal consideró que el club galés no logró demostrar los daños alegados en términos de reputación o rendimiento deportivo, uno de los pilares de su demanda. Incluso habían argumentado que la pérdida de Sala influyó en su descenso de categoría en la temporada 2018-2019, pero esa postura tampoco fue aceptada por la corte.

Si bien nunca debutó en el suelo argentino, como suele pasar con muchos jugadores nacionales, la carrera del nacido en Cululú, provincia de Santa Fe, directamente comenzó en Europa en Primera División. En Francia pasó por el Orléans, Niort hasta llegar al Burdeos. Allí no tuvo una gran temporada y luego por un paso por otro club, finalmente llegó al Nantes, donde sería su consagración. En total metió 42 goles en 120 partidos y esas estadísticas son las que vio el Cardiff City de la Premier League para hacerse con su pase.